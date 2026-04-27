San Siro, da sempre, ha ospitato grandi stelle del calcio mondiale, ma anche dirigenti e, soprattutto agenti sportivi. In coazione di Milan-Juventus , match andato in programma ieri sera, erano presenti sugli spalti Pini Zahavi e Paul Latouche, due procuratori importantissimi che curano gli interessi di Lewandowski e Jean-Philippe Mateta.

Procuratori in vista!

L'edizione odierna del Corriere della Sera ha rivelato che l’entourage del centravanti polacco, ora al Barcellona, si trovava in tribuna. Il giocatore, come sappiamo, è seguito sia di Milan che dalla Juventus, ma sul tavolo delle trattative ci sono anche altre offerte da MLS e Arabia Saudita. C'è, però, da ricordare che il Barcellona sta facendo di tutto per rinnovargli il contratto.