PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan: a San Siro presenti gli agenti di Lewandowski e Mateta

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Calciomercato Milan: a San Siro presenti gli agenti di Lewandowski e Mateta

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In occasione di Milan-Juventus, San Siro ha accolto due procuratori importantissimi: quelli di Lewandowski e Mateta
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

San Siro, da sempre, ha ospitato grandi stelle del calcio mondiale, ma anche dirigenti e, soprattutto agenti sportivi. In coazione di Milan-Juventus, match andato in programma ieri sera, erano presenti sugli spalti Pini Zahavi e Paul Latouche, due procuratori importantissimi che curano gli interessi di Lewandowski e Jean-Philippe Mateta.

Procuratori in vista!

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L'edizione odierna del Corriere della Sera ha rivelato che l’entourage del centravanti polacco, ora al Barcellona, si trovava in tribuna. Il giocatore, come sappiamo, è seguito sia di Milan che dalla Juventus, ma sul tavolo delle trattative ci sono anche altre offerte da MLS e Arabia Saudita. C'è, però, da ricordare che il Barcellona sta facendo di tutto per rinnovargli il contratto.

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presente a San Siro anche Paul Latouche, come ben visto tramite le sue storie personali. A gennaio, infatti, il procuratore ha cercato di far sbarcare Mateta al Milan, con il club rossonero che, però, ha deciso di non puntare più su di lui dopo alcuni esami medici molto approfonditi.

 

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