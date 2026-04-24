PIANETAMILAN calciomercato Milan, non solo Goretzka: perché Fagioli è l’incastro perfetto per le liste e Allegri

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Milan, non solo Goretzka: perché Fagioli è l’incastro perfetto per le liste e Allegri

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In orbita Milan torna nuovamente di moda il nome di Nicolò Fagioli: la situazione attorno all'ex giocatore della Juventus...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il calciomercato del Milan sta entrando in una fase cruciale dove il talento deve sposarsi con la burocrazia. Con l'obiettivo Champions League ormai nel mirino, la dirigenza rossonera si trova di fronte a un paradosso: per crescere in Europa, serve italianizzare la rosa. È in questo contesto che il nome di Nicolò Fagioli torna a scaldare i radar di via Aldo Rossi.

Il fattore Allegri e la "scuola" juventina

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Non è un segreto che Massimiliano Allegri sia il principale sponsor del classe 2001. Fu proprio il tecnico livornese a lanciarlo stabilmente in prima squadra nel 2022, valorizzandone le doti da regista moderno. Fagioli non è solo qualità tecnica; è un calciatore che Allegri conosce a memoria e che saprebbe inserire istantaneamente in un centrocampo che quest'anno ha sofferto terribilmente la mancanza di equilibrio.

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Questione Liste: perché Fagioli "vale doppio"

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Oltre all’aspetto tecnico, il possibile acquisto dell’attuale centrocampista della Fiorentina risponde a un’esigenza vitale: lo slot dei giocatori formati in Italia. Con le probabili partenze e un mercato che punta a profili internazionali come Goretzka, il Milan rischia di trovarsi corto nelle liste UEFA. Inserire Fagioli permetterebbe a Tare di liberare posti per altri colpi esteri, garantendo allo stesso tempo un’alternativa di livello a una mediana dove Ricci e Jashari, pagati 60 milioni complessivi, finora non hanno convinto per continuità.

Il Borsino di PianetaMilan: Koné e la suggestione olandese Mijnans

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Se Fagioli rappresenta la priorità per "DNA" e conoscenza del campionato, il DS Tare non resta a guardare. Da quello che abbiamo raccolto a Casa Milan, la sua lista comprende anche altri nomi. Due di questi si stanno facendo spazio nelle ultime ore:

  • Ismael Koné (Sassuolo): È il profilo fisico scelto per il dopo Fofana. Un incursore che aggiungerebbe muscoli e centimetri.

  • Sven Mijnans (AZ Alkmaar): La scommessa internazionale. Il classe 2000, fresco MVP della finale di Coppa d'Olanda, porterebbe quella imprevedibilità nell'ultimo passaggio che è mancata in questa stagione.

    • Gli scenari del mercato estivo

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    Con il rientro di Musah e il rebus Loftus-Cheek (scadenza 2027), il centrocampo del Milan 2026/27 è un cantiere aperto. La sensazione è che la società voglia costruire una "scala gerarchica" chiara: un top player mondiale (Goretzka) e giovani pronti a esplodere sotto la guida di chi li ha già svezzati. E Fagioli, in questo disegno, sembra il tassello mancante.

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