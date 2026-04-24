Questione Liste: perché Fagioli "vale doppio"—
Oltre all’aspetto tecnico, il possibile acquisto dell’attuale centrocampista della Fiorentina risponde a un’esigenza vitale: lo slot dei giocatori formati in Italia. Con le probabili partenze e un mercato che punta a profili internazionali come Goretzka, il Milan rischia di trovarsi corto nelle liste UEFA. Inserire Fagioli permetterebbe a Tare di liberare posti per altri colpi esteri, garantendo allo stesso tempo un’alternativa di livello a una mediana dove Ricci e Jashari, pagati 60 milioni complessivi, finora non hanno convinto per continuità.
Il Borsino di PianetaMilan: Koné e la suggestione olandese Mijnans—
Se Fagioli rappresenta la priorità per "DNA" e conoscenza del campionato, il DS Tare non resta a guardare. Da quello che abbiamo raccolto a Casa Milan, la sua lista comprende anche altri nomi. Due di questi si stanno facendo spazio nelle ultime ore:
Gli scenari del mercato estivo—
Con il rientro di Musah e il rebus Loftus-Cheek (scadenza 2027), il centrocampo del Milan 2026/27 è un cantiere aperto. La sensazione è che la società voglia costruire una "scala gerarchica" chiara: un top player mondiale (Goretzka) e giovani pronti a esplodere sotto la guida di chi li ha già svezzati. E Fagioli, in questo disegno, sembra il tassello mancante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA