Il fattore Allegri e la "scuola" juventina

Non è un segreto che Massimiliano Allegri sia il principale sponsor del classe 2001. Fu proprio il tecnico livornese a lanciarlo stabilmente in prima squadra nel 2022, valorizzandone le doti da regista moderno. Fagioli non è solo qualità tecnica; è un calciatore che Allegri conosce a memoria e che saprebbe inserire istantaneamente in un centrocampo che quest'anno ha sofferto terribilmente la mancanza di equilibrio.