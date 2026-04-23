Goretzka rappresenta una richiesta precisa di Massimiliano Allegri, che vuole aumentare il livello internazionale della rosa. Con 72 presenze in Champions League, 16 in Europa League e 3 nel Mondiale per Club, il tedesco sarebbe l'uomo ideale. Anche tatticamente, vista la sua capacità di giocare sia da mezzala che da pivot davanti alla difesa (alla Van Bommel per intenderci).

L’idea è costruire una mediana esperta e strutturata, potenzialmente composta dal tedesco, da Luka Modric e da Adrien Rabiot: due mezzali fisiche e dinamiche accanto a un regista di qualità e leadership. A 31 anni, il tedesco non è più titolare fisso in Baviera, ma in Bundesliga è partito dal primo minuto 21 volte su 30 giornate e ha mantenuto continuità fisica. Resta inoltre un punto fermo della Germania di Julian Nagelsmann, con cui affronterà il prossimo Mondiale.