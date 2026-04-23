Come riferito dal Corriere dello Sport, il giovane classe 2002 (canadese), è riuscito a ritrovare un certo status in Italia dopo alcune avventure non proprio entusiasmanti avute in Francia tra Marsiglia e Rennes. Lanciato da Grosso, il giovane sembra avere tutte le caratteristiche per diventare un grandissimo centrocampista importante, ed Allegri se ne è subito reso conto.
Molto forte fisicamente, per portare il giovane a Milano servono almeno 20 milioni di euro circa. Il diavolo potrebbe trovare la cifra grazie alla cessione di Youssouf Fofana, non ritenuto indispensabile per il progetto rossonero.
Il centrocampista francese, arrivato a Milano nel 2024, ha molti estimatori in Premier League e in Turchia: il prezzo richiesto dal club rossonero si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro. In uscita, però, ci sono nasce altri rossoneri: Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah sono tra questi.
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