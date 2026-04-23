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Calciomercato Milan, i rossoneri puntano Konè: Fofana ai saluti?

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Dopo il gol a San Siro, Ismael Konè ha attirato l'attenzione del Milan: ecco il piano per provare a portare a Milano il classe 2002...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

A dicembre aveva segnato un gol a San Siro che aveva impressionato tutti i tifosi, ad oggi ha attirato gli occhi del Milan: mesi fa Ismael Konè, dopo aver recuperato una bellissima palla, fece un gran dribbling su Gabbia per po mandare la palla in rete alle spalle di Maignan come se nulla fosse.

Il suo nome è risultato essere uno dei più pregiati in casa Sassuolo, e il Milan, ovviamente, ha puntato subito il mirino su di lui, magari già a partire dalla partita di dicembre.

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Come riferito dal Corriere dello Sport, il giovane classe 2002 (canadese), è riuscito a ritrovare un certo status in Italia dopo alcune avventure non proprio entusiasmanti avute in Francia tra Marsiglia e Rennes. Lanciato da Grosso, il giovane sembra avere tutte le caratteristiche per diventare un grandissimo centrocampista importante, ed Allegri se ne è subito reso conto.

Molto forte fisicamente, per portare il giovane a Milano servono almeno 20 milioni di euro circa. Il diavolo potrebbe trovare la cifra grazie alla cessione di  Youssouf Fofana, non ritenuto indispensabile per il progetto rossonero.

Il centrocampista francese, arrivato a Milano nel 2024, ha molti estimatori in Premier League e in Turchia: il prezzo richiesto dal club rossonero si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro. In uscita, però, ci sono nasce altri rossoneri: Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah sono tra questi.

 

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