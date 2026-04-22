"Alejandro Grimaldo è stato accostato al Milan, ma al momento non mi risultano contatti tra il club rossonero e l'entourage del giocatore. Può lasciare il Bayer Leverkusen a una cifra modesta. Ha un contratto in scadenza nel 2027. Si tratta di un calciatore dalle grandissime qualità tecniche, sta facendo una grandissima stagione anche quest'anno.

La sua priorità al momento è quella di tornare in Spagna. Ci sono diverse big spagnole che lo stanno monitorando e stanno cercando di capire come arrivare a lui. Mi dicono che non abbia alcun accordo con il Besiktas. In Italia, ad oggi, non ci sono stati contatti per lui".