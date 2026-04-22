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Calciomercato Milan, idea Grimaldo? Moretto: “Accostato al Milan, ma…”

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Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, ha voluto spendere alcune parole su Alejandro Grimaldo, affiancato ai colori del Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, nel nuovo video caricato su YouTube, ha voluto spendere alcune parole su Alejandro Grimaldo, difensore classe 1995 del Bayer Leverkusen affiancato, negli ultimi giorni, al Milan di Massimiliano Allegri

Il noto esperto di mercato ha voluto chiarire che lo spagnolo è stato affiancato al Milan ma, attualmente, non risultano dei contatti veri e propri, anche perchè la sua priorità sarebbe ritornare in Spagna. Ecco, di seguito, le sue parole:

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Le parole di Moretto

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"Alejandro Grimaldo è stato accostato al Milan, ma al momento non mi risultano contatti tra il club rossonero e l'entourage del giocatore. Può lasciare il Bayer Leverkusen a una cifra modesta. Ha un contratto in scadenza nel 2027. Si tratta di un calciatore dalle grandissime qualità tecniche, sta facendo una grandissima stagione anche quest'anno.

La sua priorità al momento è quella di tornare in Spagna. Ci sono diverse big spagnole che lo stanno monitorando e stanno cercando di capire come arrivare a lui. Mi dicono che non abbia alcun accordo con il Besiktas. In Italia, ad oggi, non ci sono stati contatti per lui".

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