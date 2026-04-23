Proprio in queste ultime ore, infatti, si è registrata una grandissima accelerata per Leon Goretzka, centrocampista classe '95 in scadenza di contrato con il Bayern Monaco. Il Milan, come riferito dal Corriere dello Sport, lo segue da diverso tempo, e più volte si è informato sulla sua situazione.

Ogni riscontro, poi, è stato positivo: il centrocampista, infatti, sente il bisogno di una nuova esperienza dopo ben 8 lunghi anni in Germania. Arrivato dai bavaresi nel 2018 dopo l'esplosione allo Schalke 04, Goretzka ha collezionato 305 presente tra tutte le competizioni, 49 gol e 51 assist.

In quest'ultima stagione tedesca, il classe '95 ha giocato ben 27 partite, di cui 21 dall'inizio e 6 da subentrato, ma solo una da titolare. Sulla sua condizione fisica, inoltre, non ci sono dubbi: il centrocampista ha avuto un piccolo infortunio ormai più di un anno fa, quando subì una piccola contusione in un contrasto con un avversario.

In conclusione, Goretzka è ritenuto da Max Allegri essenziale per il centrocampo rossonero, soprattutto per la crescita della squadra in vista della personalità ed esperienza per la Champions League. In un possibile centrocampo a 3, il tedesco giocherebbe da mezzala destra con Rabiot dall'altra parte, in mezzo invece presenzierà Modric (se dovesse continuare).

Il Milan ovviamene sta spingendo, e filtra molto ottimismo: il diavolo offrirà al tedesco un triennale da circa 5 milioni di euro più bonus, legati a dei risultati poi da concordare. Il calciatore, come già detto, sembra essere molto interessate, vedremo nei prossimi mesi se ci saranno sviluppi più concreti.