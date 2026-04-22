Sul Mondiale in patria: “I Mondiali sono già di per sé una motivazione sufficiente, ma averli negli Stati Uniti, con la mia famiglia e i miei amici più cari lì, è semplicemente il massimo che si possa desiderare. So che l’energia negli stadi sarà fantastica. Vogliamo trarne il massimo vantaggio possibile, prendere quella motivazione e spingerci per rendere orgoglioso il popolo americano”.

Pulisic «Sono orgoglioso di essere americano» — Sul suo senso di appartenenza nei confronti degli Stati Uniti: “Rappresentare gli Stati Uniti e poter indossare quello stemma non è una cosa che prendo alla leggera. È qualcosa che faccio da quando avevo 17 anni… Sono molto orgoglioso di essere americano e sono grato per tutto ciò che questo Paese mi ha dato. Voglio solo restituire tutto e, spero, rendere orgogliose alcune persone”

Sul clamore intorno a lui: "Direi che lo ignoro completamente. Non è qualcosa a cui presto troppa attenzione. Mi preoccupo di ciò che posso fare, di come posso aiutare la mia squadra e di come posso contribuire alla nostra vittoria. Spero che ciò che faccio giorno per giorno, allenandomi ogni singolo giorno, il modo in cui lavoro, possa dimostrare alla gente la mia dedizione alla squadra e fungere da esempio. Sono concentrato sul fare il mio lavoro. Se riesco a ispirare alcune persone lungo il percorso, è fantastico. Questo mi spinge e spero di farlo. Ma non sento la pressione di doverlo fare”.