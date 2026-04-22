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La stoccata di Kombouaré (allenatore Paris FC): “Faccio giocare più italiani io di Milan e Juventus”

Antoine Kombouaré, allenatore Paris FC
L'allenatore del Paris FC punge Milan e Juventus per la scarsa matrice azzurra in rosa: Antoine  Kombouaré così dopo la vittoria contro il Metz
Redazione PM

Dopo la sconfitta contro di Zenica contro la Bosnia, che è costata all'Italia la mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, ha preso il via una lunga serie di dibattiti sui problemi che affliggono il nostro calcio. C'è chi punta il dito sui vivai, chi imputa la colpa alla mancanza di talento e chi parla di poco coraggio degli allenatori, che hanno paura di lanciare i giovani. Quello che è certo è che servono riforme, per ridare dignità a un paese che ha in bacheca quattro coppe del mondo.

La frecciatina di Kombouaré a Milan e Juventus

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Al termine della vittoria esterna per 3-1 contro il Metz, ottenuta con Coppola, Immobile e Koleosho titolari, Antoine Kombouaré, allenatore del Paris FC, si è lasciato andare a una battuta su Milan e Juventus che fotografa perfettamente lo stato di salute del calcio italiano. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

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 "Faccio giocare più giocatori italiani io di Milan e Juventus, per questo la Nazionale azzurra non va al Mondiale da tre edizioni di fila".

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