Dopo la sconfitta contro di Zenica contro la Bosnia, che è costata all'Italia la mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, ha preso il via una lunga serie di dibattiti sui problemi che affliggono il nostro calcio. C'è chi punta il dito sui vivai, chi imputa la colpa alla mancanza di talento e chi parla di poco coraggio degli allenatori, che hanno paura di lanciare i giovani. Quello che è certo è che servono riforme, per ridare dignità a un paese che ha in bacheca quattro coppe del mondo.