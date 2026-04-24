Mancano solamente 5 giornate alla fine del campionato: il 24 maggio tutti gli appassionati della Serie A scopriranno in quale posizione si sarà classificata la propria squadra. Il Milan e i suoi tifosi sperano di riuscire a blindare una posizione nelle prime quattro, proprio per far ritorno in Champions League. In vista di tutto ciò, la dirigenza rossonera è già al lavoro per cercare di portare a Milano qualche innesto da aggregare alla squadra di Max Allegri.