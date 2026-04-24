Il Milan lo segue già da diverso tempo: a gennaio, infatti, i rossoneri avevano sondato il terreno, ma all'epoca l'Atletico Madrid sembrava essere in netto vantaggio. A giugno, però, il contratto del tedesco con il Bayern Monaco scadrà, proprio per questo il diavolo sta cercando di chiudere l'affare prima di tutti.

Nella giornata di ieri, il DS Tare e l'allenatore livornese hanno avuto un colloquio proprio per parlare del mercato estivo, rimanendo ancora una volta l'importanza che avrebbe Goretzka all'interno della squadra rossonera. Il Milan, dal canto suo, con il rientro in champions proverà ad accentare Allegri, facendo 5-6 acquisti mirati a potenziare la rosa. Oltre Goretzka, una figura molto importante è quella del 9.

Per puntare a vincere lo scudetto, i due allenatori sanno benissimo cosa serve, proprio per questo motivo l'arrivo di calciatori come Goretzka sono a dir poco fondamentali. Nella Juve, la situazione è ben diversa: tanti giovani e pochi giocatori di esperienza, rispetto al Milan.

Allegri invece, con il suo arrivo, andrebbe a completare una mediana del tutto esperta: Goretzka, Modric e Rabiot. Resta da capire, però, con quale modulo giocherà il Milan nella prossima stagione: ancora 3-5-2 oppure 4-3-3? Per il tedesco il problema non si pone: l'ormai quasi ex bavarese è in grado di giocare in entrambi i moduli.

Uno dei punti dolenti, sottolineato più e più volte dalla redazione di Pianeta Milan, è il lato economico: l'agenzia che segue il calciatore chiede 7 milioni di base, più vari bonus alla firma e commissioni. Il Milan ha già pronta la bozza contrattuale e, al momento sembra essere quella più avvantaggiata. Vero però che da 7 milioni chiesti, Goretzka dovrà provare ad accontentarsi dei 5,5 offerti.