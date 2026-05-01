Leao, siamo alle solite

Da queste dichiarazioni di Gullit emerge uno dei principali problemi di Leao: la continuità. Quando è particolarmente ispirato, l'esterno portoghese riesce a caricarsi sulle spalle la squadra e a portarla alla vittoria, ma nelle giornate no (che ultimamente sono più del solito), dà la sensazione di essere poco concentrato e di fare un fatica tremenda ad entrare nel vivo del gioco. Proprio per queste ragioni, il numero 10 del Milan rischia di lasciare l'Italia al termine della stagione, con alcune big di Premier e della Liga che avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi con il suo entourage.