Milan, Tare su Leao: "Ragazzo perbene, con potenziale enorme"

Finché il fisico lo ha sorretto, Leao ha reso. Quando è venuta meno la possibilità di scattare, cambiare direzione e partire in velocità per l'infiammazione agli adduttori tipica della pubalgia, il numero 10 è andato ovviamente in difficoltà. Nelle ultime due partite interne, i tifosi del Milan lo hanno fischiato nel momento della sostituzione. Forse qualcosa tra le parti si è rotto e potrebbe consumarsi addirittura un addio a fine stagione. Vedremo.