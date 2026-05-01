Milan, Tare su Leao: "Ragazzo perbene, con potenziale enorme"—
Finché il fisico lo ha sorretto, Leao ha reso. Quando è venuta meno la possibilità di scattare, cambiare direzione e partire in velocità per l'infiammazione agli adduttori tipica della pubalgia, il numero 10 è andato ovviamente in difficoltà. Nelle ultime due partite interne, i tifosi del Milan lo hanno fischiato nel momento della sostituzione. Forse qualcosa tra le parti si è rotto e potrebbe consumarsi addirittura un addio a fine stagione. Vedremo.
Intanto, di Leao ha parlato - in un'intervista in esclusiva a 'DAZN', nell'ambito del format 'Giorgia's secret' con Giorgia Rossi, il direttore sportivo del Milan, Igli Tare. Il quale, a precisa domanda su Leao, ha sentenziato così: "Rispondo con le parole di Luka Modric che ha detto che nemmeno Rafa sa quanto è forte. Io ho conosciuto un ragazzo perbene con un potenziale enorme, ma anche con grandi aspettative. Il suo problema forse è stato trovare un equilibrio con queste aspettative, ma il suo potenziale è fuori discussione".
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