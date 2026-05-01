Fabio Capello e un parere chiarissimo sul possibile scambio tra Leão e Zirkzee: "Fossi nel Milan farei subito lo scambio". Ecco la nostra analisi tattica

Emiliano Guadagnoli Redattore 1 maggio - 14:03

"Non ho mai fatto mistero di non riuscire a considerare Rafa un centravanti vero e proprio. E badate bene, io sono sempre stato un fan di Leão. Ultimamente, però, lo vedo imbolsito. Non ha più lo scatto bruciante di qualche anno fa e nel ruolo in cui gioca ora fatica molto". Parla così l'ex allenatore del Milan Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' riguardo alle possibili mosse dei rossoneri in estate. Un parere chiarissimo sul possibile scambio tra Leão e Zirkzee: "Fossi nel Milan farei subito lo scambio".

Milan, Capello scambierebbe subito Leão per Zirkzee — Capello spiega anche il perché delle sue dichiarazioni: "Nel 3-5-2 di Max vedrei molto più adatto l’olandese di Rafa. Zirkzee è uno che fa giocare la squadra ed è bravissimo nel dialogare con i compagni. Per me, la coppia Zirkzee-Pulisic farebbe faville". Poi consiglia anche le possibili alternative dalla panchina: " Se poi come alternative ci fossero Sørloth e uno tra Gimenez e Nkunku, si potrebbe ben dire che l’attacco è a posto". Altri colpi? Capello parla della possibile aggiunta di Goretzka come un giocatore che porterebbe esperienza e personalità e per la difesa promuove Gila dalla Lazio. Secondo l'ex allenatore, il Milan avrebbe un undici competitivo con questi acquisti.