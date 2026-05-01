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Milan, Capello: “Scambia Leão per Zirkzee”. Tatticamente restano dei dubbi. Ecco perché

Milan, Capello: 'Scambia Leão per Zirkzee'. Tatticamente restano dei dubbi. Ecco perché
Fabio Capello e un parere chiarissimo sul possibile scambio tra Leão e Zirkzee: "Fossi nel Milan farei subito lo scambio". Ecco la nostra analisi tattica
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Non ho mai fatto mistero di non riuscire a considerare Rafa un centravanti vero e proprio. E badate bene, io sono sempre stato un fan di Leão. Ultimamente, però, lo vedo imbolsito. Non ha più lo scatto bruciante di qualche anno fa e nel ruolo in cui gioca ora fatica molto". Parla così l'ex allenatore del Milan Fabio Capello, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' riguardo alle possibili mosse dei rossoneri in estate. Un parere chiarissimo sul possibile scambio tra Leão e Zirkzee: "Fossi nel Milan farei subito lo scambio".

Milan, Capello scambierebbe subito Leão per Zirkzee

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Capello spiega anche il perché delle sue dichiarazioni: "Nel 3-5-2 di Max vedrei molto più adatto l’olandese di Rafa. Zirkzee è uno che fa giocare la squadra ed è bravissimo nel dialogare con i compagni. Per me, la coppia Zirkzee-Pulisic farebbe faville". Poi consiglia anche le possibili alternative dalla panchina: " Se poi come alternative ci fossero Sørloth e uno tra Gimenez e Nkunku, si potrebbe ben dire che l’attacco è a posto". Altri colpi? Capello parla della possibile aggiunta di Goretzka come un giocatore che porterebbe esperienza e personalità e per la difesa promuove Gila dalla Lazio. Secondo l'ex allenatore, il Milan avrebbe un undici competitivo con questi acquisti.

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Tanti dubbi tattici, la nostra analisi

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Un parere molto autorevole quello di Capello, ma consideriamo il possibile cambio andando a vedere i numeri. Non prendiamo quelli di Zirkzee in questa stagione o in generale con il Manchester United, visto che ha fatto tanta fatica in Inghilterra (qui la nostra analisi approfondita). Ripeschiamo il suo picco, ovvero il 2023-24 nel Bologna di Thiago Motta, in cui era il faro dell'attacco. Il classe 2001 chiuse la stagione con 37 partite giocate in totale con 12 gol e 7 assist. I numeri in questa stagione di Leão? 9 gol 3 assist in Serie A, in un anno da tutti considerata difficile per il portoghese, anche per la pubalgia (dati da transfermarkt.it). Guardiamo anche gli XG (gol attesi): Leão in questa stagione in Serie A è fermo a quota 9.72. Zirkzee, nell'ultima stagione con il Bologna, era arrivato a quota 9.01 in campionato, addirittura più basso di quello del portoghese (dati Sofascore). Anche a livello fisico servirebbe un giocatore che giochi più in area di rigore e che non ami spaziare sulla trequarti come Zirkzee. Rischierebbe di pestarsi i piedi con Pulisic. La coppia con lo statunitense, suggerita da Capello, avrebbe lo stesso problema visto in questa stagione: la mancanza di una vera prima punta fisica per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Zirkzee resta un profilo intrigante, ma non è mai stato un rapace d'area di rigore e forse avrebbe gli stessi 'limiti' di Leão giocando da prima punta.

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