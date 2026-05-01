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Tare: “Milan nel destino? Diciamo che c’è sempre stato un legame forte oltre al tifo”

Igli Tare, direttore sportivo AC Milan
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'DAZN' spiegando come lo leghino ai rossoneri diversi aneddoti della sua vita. Oltre al fatto, naturalmente, che tifasse per il Diavolo sin da quando era un bambino
Daniele Triolo Redattore 

Lo scorso 26 maggio 2025, dopo quasi due anni di inattività (il 5 giugno 2023 aveva annunciato il suo addio al ruolo di direttore sportivo della Lazio), Igli Tare è stato nominato DS del Milan. Coronando, di fatto, il sogno di bambino: non è più un segreto, infatti, come Tare abbia sempre tifato i rossoneri sin da piccolo.

In un'intervista in esclusiva a 'DAZN', nell'ambito del format 'Giorgia's secret' con Giorgia Rossi, Tare ha sottolineato - di fatto - come il Diavolo fosse quasi nel suo destino. "Il mio esordio in Serie A è stato in un Brescia-Milan", ha ricordato Tare, riferendosi alla partita del 28 gennaio 2001, terminata 1-1, quando entrò in campo all'84' - nella fila delle 'Rondinelle' - al posto di un futuro rossonero, Andrea Pirlo.

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"La prima doppietta è arrivata contro il Milan - ha proseguito Tare, riferendosi a Brescia-Milan 2-2 del 26 agosto 2001, il campionato successivo -. Il mio primo figlio è nato durante un Milan-Bologna. Diciamo che c'è sempre stato un legame forte, oltre alla questione del tifo che si sa ormai".

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