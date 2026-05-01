Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'DAZN' spiegando come lo leghino ai rossoneri diversi aneddoti della sua vita. Oltre al fatto, naturalmente, che tifasse per il Diavolo sin da quando era un bambino

Lo scorso 26 maggio 2025, dopo quasi due anni di inattività (il 5 giugno 2023 aveva annunciato il suo addio al ruolo di direttore sportivo della Lazio), Igli Tare è stato nominato DS del Milan. Coronando, di fatto, il sogno di bambino: non è più un segreto, infatti, come Tare abbia sempre tifato i rossoneri sin da piccolo.