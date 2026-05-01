Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha svelato in un'intervista in esclusiva a 'DAZN' il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del club rossonero per il fondo RedBird. Ecco cosa ha detto sull'ex attaccante rossonero

Igli Tare , direttore sportivo del Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'DAZN', per il format 'Giorgia's secret' con Giorgia Rossi. Per l'occasione, il dirigente albanese del club di Via Aldo Rossi ha rivelato la natura del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic , Senior Advisor di RedBird per il Diavolo e grande ex attaccante rossonero.

"Non è vero che è abituato a fare tutto da solo. Se lo conosci è una persona molto sensibile. Ho un buon rapporto con lui, ci diciamo le cose in faccia, a volte anche in modo duro, ma arriviamo entrambi dai Balcani, quindi accettiamo entrambi che le cose vengano dette anche così", ha detto Tare su Ibra.