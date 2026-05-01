Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha svelato in un'intervista in esclusiva a 'DAZN' il suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del club rossonero per il fondo RedBird. Ecco cosa ha detto sull'ex attaccante rossonero
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'DAZN', per il format 'Giorgia's secret' con Giorgia Rossi. Per l'occasione, il dirigente albanese del club di Via Aldo Rossi ha rivelato la natura del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Diavolo e grande ex attaccante rossonero.
"Non è vero che è abituato a fare tutto da solo. Se lo conosci è una persona molto sensibile. Ho un buon rapporto con lui, ci diciamo le cose in faccia, a volte anche in modo duro, ma arriviamo entrambi dai Balcani, quindi accettiamo entrambi che le cose vengano dette anche così", ha detto Tare su Ibra.