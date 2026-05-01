“Ci sono 5-6 squadre che giocano un calcio stellare, e noi non possiamo competere con loro. Detto che l' Inter l'anno scorso è andata in finale. Non bisogna partire battuti, ma trovare il modo, anche in modo fantasioso, di cambiare. Il calcio è in continua evoluzione e il Milan deve decidere se vuole subire questa situazione senza proporre nulla, oppure fare qualcosa anche con creatività", ha detto Pastore.

"Ricordiamo che due dei migliori di PSG-Bayern, Khvicha Kvaratskhelia e Luis Díaz, il Milan li ha affrontati in un momento in cui non erano ancora delle stelle e costarono 10 milioni di euro. Di giocatori è pieno il mondo, e sta al Milan scoprirli e portarseli in casa”, l'auspicio di Pastore su un cambio di rotta del Milan nella conduzione delle sessioni di calciomercato.