Da quando è salito in Serie A la prima volta, infatti, il Sassuolo ha sempre disputato partite di alto livello contro il Milan, sottraendo spesso punti importantissimi ai rossoneri. È successo, per esempio, anche nella partita di andata a 'San Siro': un 2-2 aperto dal guizzo di Ismaël Koné , nel frattempo divenuto obiettivo di mercato del Milan ; certificato dalla doppietta di Davide Bartesaghi e sigillato dalla conclusione chirurgica di Armand Laurienté .

Insomma, per il Milan non sarà facile battere il Sassuolo e completare, subito, il 50% della sua 'missione Champions' in Emilia. Ne è convinto anche il giornalista Paolo De Paola, che ha parlato così, a 'TMW Radio', di Sassuolo-Milan di domenica pomeriggio. "Ostacolo Grosso? È un ostacolo che oggi non fa comodo. E' una squadra che gioca bene e può mettere in difficoltà chiunque. E oggi il Milan vuole mantenere la posizione. Rischia".