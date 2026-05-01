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De Paola: “Il Sassuolo può mettere in difficoltà chiunque. E oggi il Milan rischia”

Fabio Grosso allenatore Sassuolo
Il giornalista Paolo De Paola, a 'TMW Radio', ha parlato dell'insidiosa trasferta del Milan di Massimiliano Allegri in casa del Sassuolo di Fabio Grosso: ecco le sue dichiarazioni sulla partita di domenica pomeriggio al 'Mapei Stadium'
Daniele Triolo Redattore 

Con 67 punti dopo 34 giornate di campionato, il Milan di Massimiliano Allegri si trova, al momento, in terza posizione in Serie A. I rossoneri hanno 6 punti di vantaggio sulle quinte della classe, Como e Roma e, pertanto, per la certezza matematica della qualificazione alla prossima edizione della Champions League dovranno conquistarne altri 6 nelle 4 partite che restano per chiudere il torneo.

La prima gara che attenderà i rossoneri, sarà, però, molto complicata. Il Diavolo - senza l'infortunato Luka Modrić e con gli attaccanti in crisi di gol da mesi - sarà infatti di scena al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, domenica 3 maggio alle ore 15:00, per affrontare il Sassuolo di Fabio Grosso. Quel campo evoca dolci ricordi al Milan, per avervi festeggiato lo Scudetto nel 2022, ma anche serate molto amare.

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Da quando è salito in Serie A la prima volta, infatti, il Sassuolo ha sempre disputato partite di alto livello contro il Milan, sottraendo spesso punti importantissimi ai rossoneri. È successo, per esempio, anche nella partita di andata a 'San Siro': un 2-2 aperto dal guizzo di Ismaël Koné, nel frattempo divenuto obiettivo di mercato del Milan; certificato dalla doppietta di Davide Bartesaghi e sigillato dalla conclusione chirurgica di Armand Laurienté.

Insomma, per il Milan non sarà facile battere il Sassuolo e completare, subito, il 50% della sua 'missione Champions' in Emilia. Ne è convinto anche il giornalista Paolo De Paola, che ha parlato così, a 'TMW Radio', di Sassuolo-Milan di domenica pomeriggio. "Ostacolo Grosso? È un ostacolo che oggi non fa comodo. E' una squadra che gioca bene e può mettere in difficoltà chiunque. E oggi il Milan vuole mantenere la posizione. Rischia".

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