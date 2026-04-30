«Se sono tecnici, forti e veloci, costano troppo. E finiscono in Premier League, che racconto nel mio Premier Special, che tornerà su Sky venerdì 8 maggio. Poi ci sono i giganti nazionali, come Psg e Bayern, che ha speso 100 milioni per Kane trentenne. Da noi c’è chi si esalta per Lukaku e Leão, con tutto il rispetto. E aspettiamo Lewandowski, a 38 anni».
Però con Luka Modric ha funzionato ... Ecco la risposta di Paolo Di Canio:
«Prima di lui c’erano stati Ribéry e Ronaldo. Mi ricorda quando i calciatori di Serie C, dopo il ritiro, venivano a giocare al Bar Corallo, al Quarticciolo, il mio quartiere a Roma. Li vedevamo e dicevamo: “Ammazza che forte, oh!”. Ma è l’inizio della fine. Negli anni Novanta i Palloni d’Oro si vincevano giocando in Serie A. Siamo scivolati fuori dal grande calcio».
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