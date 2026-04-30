In un'intervista concessa a 'La Repubblica', Paolo Di Canio ha parlato dei problemi del calcio italiano rispetto agli altri paesi

Nell'edizione odierna de 'La Repubblica' è presente un'intervista all'ex calciatore e ora opinionista televisivo Paolo Di Canio che si è soffermato ad analizzare i problemi del calcio italiano, molto indietro rispetto a un campionato come la Premier League.