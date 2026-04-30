Perchè Lukaku può interessare al Milan?

Il Milan si sa, è da diverso tempo che è alla ricerca di un bomber capace di mettere a segno una 20ina di gol stagionali, se non di più, capace di garantire peso e presenza in area e spalle alla porta. Lukaku, analizzando il suo storico, rappresenterebbe il colpo migliore.

Il centravanti, nel corso della sua carriera, ha avuto dei periodi caratterizzati da alti e bassi ma, nonostante questo, è riuscito comunque a mettere a segno ben oltre 400 gol: durante il suo periodo nerazzurro, ovvero dal 2019 al 2021, il belga è riuscito a segnare 64 gol in circa 94 partite giocate.

Come giocherebbe nel Milan di Allegri? — Con Allegri in panchina, Lukaku potrebbe essere il terminale perfetto. Si sa, Massimiliano Allegri predilige il 3-5-2 e, in quest'ottica, l'attaccante verrebbe valorizzato: Lukaku, infatti, giocherebbe come prima punta, affiancato dai trequartisti.

Nonostante questo però, come tutti, sono presenti sia dei pregi che dei difetti. Per molti, Lukaku è ancora quell'attaccante dominante in grado di far reparto da solo, per altri è solamente un tassello negativo, capace di creare scompiglio nello spogliatoio.

Una cosa è vera, però: quando il calciatore è in condizione, è molto difficile da fermare. Con la sua grande prestanza fisica (ricordiamo che è alto 190 cm), Lukaku riesce, la maggior parte delle volte, a coprire il pallone. Un aspetto molto importante da tenere in considerazione è la conoscenza del nostro campionato: il belga, infatti, conosce già i ritmi e lo stile di gioco in Serie A.

La tenuta fisica, però, non è delle migliori. Nell'ultima stagione, il centravanti partenopeo di 32 anni è stato parecchio tempo lontano dal campo. Ad appena inizio campionato, Lukaku è stato fuori per ben 123 giorni a causa di un infortunio alla coscia. Ma non è stato l'unico problema a colpire il calciatore.

Dopo essere rientrato, il belga è stato fuori altri 33 giorni a causa di un ritardo di condizione, saltando altre 7 partite. A marzo 2026, poi, l'ennesimo problema muscolare. Il risultato? 32 giorni fuori.

Considerazioni — Il colpo Lukaku sarebbe perfetto se l'obiettivo del Milan è tornare subito grandi: lottare per il titolo di Campioni d'Italia e fare un bel percorso in Champions League dovrebbero rientrare tra gli obiettivi dei rossoneri. C'è da dire, pero, che non sarebbe un colpo 'da progetto', ma a breve termine, proprio a causa della sua età.

Se il Milan lo acquistasse a cifre sostenibili sarebbe una mossa molto sensata. Se invece l'operazione si rivelasse troppo costosa, i rischi aumenterebbero e, in quel caso, l'ideale sarebbe virare su un profilo un po' più giovane.