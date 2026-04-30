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Milan, suggestione Lukaku: il possibile colpo che cambierebbe l’attacco rossonero

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Il Milan è alla ricerca di un'attaccante per la prossima stagione e avrebbe puntato gli occhi su Romelu Lukaku: ideale per i rossoneri?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Negli ultimi giorni, per l'attacco rossonero sta circolando slot frequentemente il nome di Romelu Lukaku, ex attaccante dell'Inter ora al Napoli. L'eventuale arrivo dell'attaccante belga rappresenterebbe un'operazione capace di modificare di gran lunga quello che è l'attacco rossonero. Un profilo che divide un po' il pensiero di tutti, tifosi e non, vista l'età e i costi.

Cosa risulta a Pianeta Milan

Dopo verifiche attente effettuate in giornata dalla redazione di Pianeta Milan, sia con l'entourage di Lukaku che con il Milan, non risultano contatti e trattative in questo momento tra il club e l'attaccante del Napoli. Poi si sa, le vie del mercato sono infinite e una porta aperta la lasciamo comunque, visto che a livello di caratteristiche tecniche, Lukaku potrebbe essere un profilo ideale per il 3-5-2 di Allegri. Magari potrebbe essere una soluzione last minute. Vedremo.

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Perchè Lukaku può interessare al Milan?

Il Milan si sa, è da diverso tempo che è alla ricerca di un bomber capace di mettere a segno una 20ina di gol stagionali, se non di più, capace di garantire peso e presenza in area e spalle alla porta. Lukaku, analizzando il suo storico, rappresenterebbe il colpo migliore.

Il centravanti, nel corso della sua carriera, ha avuto dei periodi caratterizzati da alti e bassi ma, nonostante questo, è riuscito comunque a mettere a segno ben oltre 400 gol: durante il suo periodo nerazzurro, ovvero dal 2019 al 2021, il belga è riuscito a segnare 64 gol in circa 94 partite giocate.

Come giocherebbe nel Milan di Allegri?

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Con Allegri in panchina, Lukaku potrebbe essere il terminale perfetto. Si sa, Massimiliano Allegri predilige il 3-5-2 e, in quest'ottica, l'attaccante verrebbe valorizzato: Lukaku, infatti, giocherebbe come prima punta, affiancato dai trequartisti.

Nonostante questo però, come tutti, sono presenti sia dei pregi che dei difetti. Per molti, Lukaku è ancora quell'attaccante dominante in grado di far reparto da solo, per altri è solamente un tassello negativo, capace di creare scompiglio nello spogliatoio.

Una cosa è vera, però: quando il calciatore è in condizione, è molto difficile da fermare. Con la sua grande prestanza fisica (ricordiamo che è alto 190 cm), Lukaku riesce, la maggior parte delle volte, a coprire il pallone. Un aspetto molto importante da tenere in considerazione è la conoscenza del nostro campionato: il belga, infatti, conosce già i ritmi e lo stile di gioco in Serie A.

La tenuta fisica, però, non è delle migliori. Nell'ultima stagione, il centravanti partenopeo di 32 anni è stato parecchio tempo lontano dal campo. Ad appena inizio campionato, Lukaku è stato fuori per ben 123 giorni a causa di un infortunio alla coscia. Ma non è stato l'unico problema a colpire il calciatore.

Dopo essere rientrato, il belga è stato fuori altri 33 giorni a causa di un ritardo di condizione, saltando altre 7 partite. A marzo 2026, poi, l'ennesimo problema muscolare. Il risultato? 32 giorni fuori.

Considerazioni

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Il colpo Lukaku sarebbe perfetto se l'obiettivo del Milan è tornare subito grandi: lottare per il titolo di Campioni d'Italia e fare un bel percorso in Champions League dovrebbero rientrare tra gli obiettivi dei rossoneri. C'è da dire, pero, che non sarebbe un colpo 'da progetto', ma a breve termine, proprio a causa della sua età.

Se il Milan lo acquistasse a cifre sostenibili sarebbe una mossa molto sensata. Se invece l'operazione si rivelasse troppo costosa, i rischi aumenterebbero e, in quel caso, l'ideale sarebbe virare su un profilo un po' più giovane.

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