ESCLUSIVA Agente Gila: “Milan e Allegri sono TOP. Un orgoglio, ma ora c’è la Lazio” | Calciomercato Milan
Milan, parla Dossena—
"Leao? Il rapporto mi pare deteriorato, almeno col pubblico. Piovono fischi appena sbaglia qualcosa. Per il suo bene credo sia il momento di dividersi. Si deve pensare a questa opportunità, per il bene di tutti. E' il suo modo di porsi, non lo fa apposta, ma il clima non è bello".
Se si analizzano le varie partite, possiamo ben notare come il tifo rossonero sia cambiato nei confronti del portoghese. I suoi atteggiamenti dentro e fuori dal campo hanno fatto spazientire i tifosi del Milan, con molti che vorrebbero addirittura una separazione.
Se il Milan crede ancora in una possibile svolta, allora è giusto che il progetto continui a girare attorno a lui, altrimenti, dopo 7 lunghe stagioni, è arrivato il momento dei saluti.
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