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Dossena: “Leao? Il rapporto sembra deteriorato. Credo sia il momento di dividersi”

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Beppe Dossena, ex calciatore dell'Inter, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul momento che sta vivendo Rafael Leao al Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, l'ex calciatore del Torino Beppe Dossena ha voluto esprimere un suo pensiero sul momento vissuto da Rafael Leao e su quello che potrebbe essere il suo futuro al Milan, lanciando anche un consiglio nei confronti del numero 10 portoghese.

Parlando di un ipotetico addio ai colori rossoneri per arrivare a nomi come Zirkzee e Sorloth, Dossena ha voluto parlare del rapporto deteriorato con il tifo rossoneri: ad ogni minima cosa sbagliata, il pubblico di San Siro lo riempie di fischi. Ecco, di seguito, le sue parole.

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 "Leao? Il rapporto mi pare deteriorato, almeno col pubblico. Piovono fischi appena sbaglia qualcosa. Per il suo bene credo sia il momento di dividersi. Si deve pensare a questa opportunità, per il bene di tutti. E' il suo modo di porsi, non lo fa apposta, ma il clima non è bello".

Se si analizzano le varie partite, possiamo ben notare come il tifo rossonero sia cambiato nei confronti del portoghese. I suoi atteggiamenti dentro e fuori dal campo hanno fatto spazientire i tifosi del Milan, con molti che vorrebbero addirittura una separazione.

Se il Milan crede ancora in una possibile svolta, allora è giusto che il progetto continui a girare attorno a lui, altrimenti, dopo 7 lunghe stagioni, è arrivato il momento dei saluti.

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