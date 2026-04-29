La Juve contro tutte ha fatto gol e li ha presi, con il Milan sempre 0-0, e se sommi i due primi tempi di andata e ritorno viene fuori la partita più brutta della storia. Col Milan c’è la Muraglia Cinese, una cosa incredibile per il calcio. Non ci basta vedere Real-Bayern in Champions League per capire cosa serve, quindi non so più come fare. Quella dei difensori, della fase difensiva, detta da Ancelotti e Cannavaro, è una ca***ta mondiale, mondiale”