Milan, parla Trevisani
"Criticare Leao è uno sport stupidissimo, che non serve a nulla. E lo fa chi poi si lamenta perché mancano giocatori che saltano l’uomo. Meglio fare come Pulisic che cammina per il campo da quattro mesi, ma finalmente Allegri ci è arrivato a togliere prima lui. Alla Juventus do poche responsabilità: se facciamo il gioco delle figurine finisce 8-3 per il Milan."
Il giornalista sportivo, una volta archiviato il discorso Pulisic-Leao, si è voluto soffermare anche sulla sfida tra Milan e Juventus, criticando la prestazione messa in campo:
La Juve contro tutte ha fatto gol e li ha presi, con il Milan sempre 0-0, e se sommi i due primi tempi di andata e ritorno viene fuori la partita più brutta della storia. Col Milan c’è la Muraglia Cinese, una cosa incredibile per il calcio. Non ci basta vedere Real-Bayern in Champions League per capire cosa serve, quindi non so più come fare. Quella dei difensori, della fase difensiva, detta da Ancelotti e Cannavaro, è una ca***ta mondiale, mondiale”
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