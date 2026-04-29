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Milan, Trevisani senza filtri: “Criticare Leao è uno sport stupidissimo. Pulisic cammina da quattro mesi”

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Riccardo Trevisani, giornalista sportivo ha voluto spendere alcune parole su due punti fermi del Milan: Rafael Leao e Christian Pulisic
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, torna a far discutere con delle dichiarazioni dirette e senza filtri. Il giornalista sportivo, intervenuto ai microfoni del podcast di 'Cronache di Spogliatoio', ha voluto parlare di Rafael Leao, spessissimo al centro delle critiche a causa del suo atteggiamento dentro e fuori dal campo.

Ma non è stato l'unico nome ad uscire fuori dalla bocca di Trevisani. Il giornalista ha voluto parlare anche di Christian Pulisic, attaccante del Milan che sta vivendo un periodo di Fort black out: come già detto precedentemente, l'americano non segna da ben 122 giorni. Ecco, di seguito, le sue parole:

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 "Criticare Leao è uno sport stupidissimo, che non serve a nulla. E lo fa chi poi si lamenta perché mancano giocatori che saltano l’uomo. Meglio fare come Pulisic che cammina per il campo da quattro mesi, ma finalmente Allegri ci è arrivato a togliere prima lui. Alla Juventus do poche responsabilità: se facciamo il gioco delle figurine finisce 8-3 per il Milan."

Il giornalista sportivo, una volta archiviato il discorso Pulisic-Leao, si è voluto soffermare anche sulla sfida tra Milan e Juventus, criticando la prestazione messa in campo:

La Juve contro tutte ha fatto gol e li ha presi, con il Milan sempre 0-0, e se sommi i due primi tempi di andata e ritorno viene fuori la partita più brutta della storia. Col Milan c’è la Muraglia Cinese, una cosa incredibile per il calcio. Non ci basta vedere Real-Bayern in Champions League per capire cosa serve, quindi non so più come fare. Quella dei difensori, della fase difensiva, detta da Ancelotti e Cannavaro, è una ca***ta mondiale, mondiale”

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