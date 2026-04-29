Milan, le parole del direttore generale del Feyenoord su Gimenez—
"Santiago sognava davvero di andare al Milan, che fin da bambino era una delle sue squadre preferite. Per noi è stato un vuoto che ha lasciato nel bel mezzo del campionato, ma non è facile per il giocatore, e a volte nemmeno per il club, che non ha né il tempo di adattarsi né di inserirsi veocemente nei club in cui si trasferisce. Credo che in estate ci sia un po’ più di tempo per adattarsi...".
Subito dopo, il dirigente si è voluto soffermare, per l'appunto, sulla partita di Champions League contro la sua ex squadra (partita vinta complessivamente dagli olandesi per 2-1):
"Si è notato che quando ha giocato contro di noi nella prima partita era ancora un po’ spaesato, mentre nella seconda partita ha giocato abbastanza bene, ma avevamo già il vantaggio”
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