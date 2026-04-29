Il trasferimento al Milan di Santiago Gimenez continua a far discutere tutti, soprattutto se si guarda l'impatto che il giovane attaccante ha avuto in Italia e in rossonero. Dal suo arrivo (gennaio 2025) ad oggi, il giovane ha messo a segno, tra tutte le competizioni, 7 gol e 5 assist, decisamente poco per un ruolo come il suo.