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Gentili a sorpresa: “Vedrei bene Allegri al posto di Conte. Max andrà via al 100% dal Milan”

Massimiliano Allegri allenatore Milan
Ospite a 'Maracanà', il giornalista Bruno Gentili ha sganciato una bomba sul futuro al Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole
Redazione

Nelle ultime settimane, in particolare prima di Verona-Milan, si è parlato tanto del futuro lontano dal Milan di Massimiliano Allegri ormai già tracciato. Ora la situazione sembra essere tornata nella normalità, col tecnico rossonero impegnato a programmare assieme alla dirigenza il Diavolo che verrà.

Ma per il giornalista sportivo Bruno Gentili, Allegri non sarà più l'allenatore del Milan. Ospite a 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', ha parlato dell'allenatore rossonero al Napoli dopo le notizie su una possibile separazione a fine anno tra il Napoli e Antonio Conte:

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"Con Aurelio De Laurentiis avrebbe poca voce in capitolo. Conte e il suo staff costano tantissimo, ADL quest'anno ha speso male i suoi soldi sul mercato, Italiano non è un signor Sì ma è piuttosto aziendalista. Io credo che si sia arrivati a un esaurimento del rapporto tra Napoli e Conte".

Poi ha aggiunto:

"Penso che se non dovesse andare in Nazionale, Allegri sarebbe ideale, per tanti motivi. Si adatta a tutte le esigenze, è un parco giocatori che si avvicina al suo modo di intendere il calcio. Al Milan andrà via Allegri, al 100%, ha rotto con tutta la dirigenza. Sicuramente andrà via e correrebbe al Napoli. Sarebbe una bella suggestione".

Secondo Gentili, quindi, Allegri lascerà il Milan a fine anno nonostante le parole in cui ha espressamente chiarito che lui vuole rimanere e costruire qualcosa di importante coi rossoneri. Staremo a vedere se nelle prossime settimane questa indiscrezione troverà conferme.

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