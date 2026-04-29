Ospite a 'Maracanà', il giornalista Bruno Gentili ha sganciato una bomba sul futuro al Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole

Nelle ultime settimane, in particolare prima di Verona-Milan , si è parlato tanto del futuro lontano dal Milan di Massimiliano Allegri ormai già tracciato. Ora la situazione sembra essere tornata nella normalità, col tecnico rossonero impegnato a programmare assieme alla dirigenza il Diavolo che verrà .

Ma per il giornalista sportivo Bruno Gentili, Allegri non sarà più l'allenatore del Milan. Ospite a 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', ha parlato dell'allenatore rossonero al Napoli dopo le notizie su una possibile separazione a fine anno tra il Napoli e Antonio Conte: