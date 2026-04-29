"Con Aurelio De Laurentiis avrebbe poca voce in capitolo. Conte e il suo staff costano tantissimo, ADL quest'anno ha speso male i suoi soldi sul mercato, Italiano non è un signor Sì ma è piuttosto aziendalista. Io credo che si sia arrivati a un esaurimento del rapporto tra Napoli e Conte".
Poi ha aggiunto:
"Penso che se non dovesse andare in Nazionale, Allegri sarebbe ideale, per tanti motivi. Si adatta a tutte le esigenze, è un parco giocatori che si avvicina al suo modo di intendere il calcio. Al Milan andrà via Allegri, al 100%, ha rotto con tutta la dirigenza. Sicuramente andrà via e correrebbe al Napoli. Sarebbe una bella suggestione".
Secondo Gentili, quindi, Allegri lascerà il Milan a fine anno nonostante le parole in cui ha espressamente chiarito che lui vuole rimanere e costruire qualcosa di importante coi rossoneri. Staremo a vedere se nelle prossime settimane questa indiscrezione troverà conferme.
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