Jose Mourinho, ex allenatore di Inter e Roma e attuale allenatore del Benfica, torna nuovamente a parlare del calcio italiano. Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, l'ex allenatore nerazzurro ha voluto affrontare diversi temi: dalla crisi dell'Italia, alla scelta di quello che sarà il nuovo Commissario tecnico (con dei riferimenti al Milan...) per poi finire su chi, secondo lui, dovrà prendere il posto di Gravina.