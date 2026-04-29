"È stato scritto che a San Siro per Milan-Juventus ci fosse Pini Zahavi, l'agente di Lewandowski. Con massimo rispetto, posso dirvi che l'agente non era a Milano questo weekend . Zahavi è fuori dall'Europa in questo momento, quindi il futuro di Lewandowski non è un discorso che ha portato avanti in questo weekend, sarà però presto in Italia. Non era a San Siro per Milan-Juventus ma questa potrebbe essere la partita tutta italiana per il futuro del polacco.

Il Milan è un po' diviso internamente, non ha ancora attivato tutto per quanto riguarda quest'operazione perché c'è inanzitutto da capire i costi e poi ovviamente dei punti interrogativi legati all'età. La Juventus ha a più riprese parlato con i suoi agenti per capire la situazione, ma non c'è una proposta. Lewandowski ha dalla Saudi Pro League e dalla MLS offerte importanti, e non è da dimenticare l'offerta di rinnovo del Barça, un solo anno, a ribasso, non convincente. Presto Zahavi arriverà a Milano, ma non era presenta per Milan-Juventus".