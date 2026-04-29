Se c'è un nome che ultimamente il Milan sta seguendo, è proprio quello di Ismael Konè: le parole di Gozzini...

Se c'è un nome che ultimamente sta circolando per le vie di Casa Milan è proprio quello di Ismael Konè , centrocampista del Sassuolo classe 2002. A parlarne è stata anche la giornalista Alessandra Gozzini sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

La giornalista ha voluto tracciare una vera e propria linea, che parte dalla tenera età, fino ai gironi d'oggi. Il giovane, arrivato in Italia dopo le esperienze in Francia (Marsiglia e Rennes) e Inghilterra (Watford), nel corso dell'attuale stagione ha messo a segno ben 6 gol in 31 partire, ricevendo solamente 3 ammonizioni. Ecco, di seguito, il commento di Gozzini: