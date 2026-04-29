Milan, Moretto su Loftus-Cheek...

"Al Milan ci saranno degli innesti in mezzo al campo, ma ci saranno anche delle partenze. Tra i nomi che potrebbero salutare c'è Youssouf Fofana, il Milan ascolterà offerte per il francese e le ascoltrà anche per Ruben Loftus-Cheek. Il contratto dell'inglese, che in questa stagione è stato usato come jolly da Max Allegri, è in scadenza nel 2027.

Loftus-Cheek ha mercato in Inghilterra che resta la destinazione più probabile, ovviamente se il Diavolo dovesse essere accontentato nelle cifre. L'inglese non ha convinto del tutto in rossonero, soprattutto a livello di temperamento e di costanza di rendimento, e quindi il Milan cercherà una soluzione per Loftus-Cheek che è quindi in uscita dal club rossonero".

Considerazioni — L'inglese, nonostante una grandissima prestanza fisica, non è mai iusucto a conquistare del tutto il cuore di Massimiliano Allegri diventando punto fermo della squadra: il numero 8 non è mai riuscito ad esprimere la giusta continuità richiesta e, di conseguenza, il suo rendimento è sempre stato un po' altalenante.

Con la sua cessione, il Milan potrebbe aggiungere al budget estivo un'ulteriore cifra che potrebbe essere investita per completare e rinforzare la rosa rossonera.