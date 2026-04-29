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Loftus-Cheek ai saluti? Moretto: “L’inglese non ha convinto in rossonero”

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Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha voluto fornire degli aggiornamenti sul futuro di Loftus-Cheek, centrocampista del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Se c'è un calciatore del Milan con il futuro ancora tutto da decidere, quello è proprio Loftus-Cheek. Arrivato in rossonero nel 2023 per circa 16 milioni di euro più 4 di bonus, l'inglese quest'anno sta giocando molto poco. Con l'arrivo di Allegri, l'inglese ha trovato un po' di spazio ma, a causa di diversi infortuni e della tanta concorrenza, ha perso il posto da titolare.

Per Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ora come ora l'inglese classe '97 non è intoccabile e, in caso arrivasse un'offerta importante, il numero 8 (con 3 gol e 1 assist in questa stagione) potrebbe salutare i colori rossoneri. A chiarire la sua situazione ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto nel canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco, di seguito, le sue parole:

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Milan, Moretto su Loftus-Cheek...

"Al Milan ci saranno degli innesti in mezzo al campo, ma ci saranno anche delle partenze. Tra i nomi che potrebbero salutare c'è Youssouf Fofana, il Milan ascolterà offerte per il francese e le ascoltrà anche per Ruben Loftus-Cheek. Il contratto dell'inglese, che in questa stagione è stato usato come jolly da Max Allegri, è in scadenza nel 2027.

Loftus-Cheek ha mercato in Inghilterra che resta la destinazione più probabile, ovviamente se il Diavolo dovesse essere accontentato nelle cifre. L'inglese non ha convinto del tutto in rossonero, soprattutto a livello di temperamento e di costanza di rendimento, e quindi il Milan cercherà una soluzione per Loftus-Cheek che è quindi in uscita dal club rossonero".

Considerazioni

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L'inglese, nonostante una grandissima prestanza fisica, non è mai iusucto a conquistare del tutto il cuore di Massimiliano Allegri diventando punto fermo della squadra: il numero 8 non è mai riuscito ad esprimere la giusta continuità richiesta e, di conseguenza, il suo rendimento è sempre stato un po' altalenante.

Con la sua cessione, il Milan potrebbe aggiungere al budget estivo un'ulteriore cifra che potrebbe essere investita per completare e rinforzare la rosa rossonera.

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