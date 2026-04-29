Il giornalista sportivo, successivamente, ha voluto parlare di un nome che ha fatto sognare fin da subito i tifosi rossoneri: Robert Lewandowski . Secondo qualcun voci, l'agente del polacco era a San Siro in occasione di Milan-Juventus: tutto vero?

In chiusura, Romano ha parlato anche di Nicolas Jackson. Il calciatore, già in passato è stato cercato dai rossoneri, che hanno poi virato su Nkunku e Fullkrug: occhi al suo nome per l'estate.