Non è propriamente d'accordo, però, con la nostra analisi Arturo Di Napoli, ex attaccante, in Serie A, per Napoli, Inter, Vicenza, Empoli, Piacenza, Venezia e Messina tra gli anni Novanta e i Duemila. Parlando, infatti, di Leao in un'intervista a 'TMW Radio', 'Re Artù' (così veniva soprannominato all'epoca) ha dichiarato: "Leao? Credo se ne siano accorti tutti: è un giocatore strapagato, non è un top player. Un ottimo giocatore, che forse in un altro ambiente potrebbe ritrovare stimoli. Rimane uno che non ha dimostrato quello che gli altri pensavano che avesse. Lo pensavo anche io, ma ora è giunto il momento di cambiare".