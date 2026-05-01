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Tare: “Modric voleva coronare il suo sogno di giocare nel Milan. Futuro? Per me rimarrà”

Igli Tare - direttore sportivo AC Milan - con Luka Modric - centrocampista dei rossoneri di Massimiliano Allegri
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha rivelato in un'intervista in esclusiva a 'DAZN' i retroscena dell'arrivo di Luka Modric in rossonero la scorsa estate e 'svelato' il futuro del fuoriclasse croato a tutti i tifosi milanisti
Daniele Triolo Redattore 

La scorsa estate, a pochi giorni dalla nomina nel ruolo di direttore sportivo del Milan, l'allora neo-dirigente rossonero Igli Tare fece un blitz in Croazia. Obiettivo del suo viaggio, convincere Luka Modric - appena svincolatosi dal Real Madrid dopo 13 stagioni di successi - a firmare con il Diavolo.

"Sapevo che da bambino era un tifoso del Milan e quando ci siamo visti e abbiamo parlato del progetto ho visto che aveva delle conoscenze profonde. Aveva anche altre offerte, ma voleva coronare il suo sogno di giocare nel Milan", ha detto Tare in un'intervista in esclusiva a 'DAZN', nell'ambito del format 'Giorgia's secret' con Giorgia Rossi.

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Il DS del Milan ha poi sostanzialmente 'gasato' i tifosi milanisti spiegando come ci siano buone probabilità che Modric eserciti l'opzione - in suo esclusivo possesso - per il rinnovo con il club di Via Aldo Rossi per un'altra stagione, prolungando quindi la sua permanenza in rossonero fino al 30 giugno 2027. "Il suo arrivo in squadra è stato molto importante, anche a livello di mentalità. Futuro? Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan", ha chiosato infatti Tare.

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