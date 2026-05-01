Il DS del Milan ha poi sostanzialmente 'gasato' i tifosi milanisti spiegando come ci siano buone probabilità che Modric eserciti l'opzione - in suo esclusivo possesso - per il rinnovo con il club di Via Aldo Rossi per un'altra stagione, prolungando quindi la sua permanenza in rossonero fino al 30 giugno 2027. "Il suo arrivo in squadra è stato molto importante, anche a livello di mentalità. Futuro? Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan", ha chiosato infatti Tare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA