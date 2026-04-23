I numeri di Leao e la valutazione del Milan — Il dato più evidente riguarda gli assist. Da quando ha lasciato stabilmente la fascia sinistra, il contributo in termini di passaggi decisivi si è ridotto drasticamente. Nella stagione 2024/2025 aveva chiuso con 12 gol e 13 assist; nel 2023/2024 con 15 reti e 14 assist; nel 2022/2023 la sua migliore annata con 16 gol e 15 assist. Anche nell’anno dello scudetto (2021/2022) aveva fatto registrare 14 gol e 12 assist, trascinando la squadra guidata da Stefano Pioli al tricolore.

Oggi il contesto è diverso. Il Milan, pur non avendo messo ufficialmente sul mercato il giocatore, sarebbe disposto a valutare offerte. Secondo il 'Daily Mail', il prezzo potrebbe aggirarsi attorno ai 60 milioni di sterline, poco meno di 70 milioni di euro. Una cifra in linea con la valutazione di 'Transfermarkt', che stima il suo valore in 65 milioni, in calo rispetto ai 90 milioni toccati nel 2023.

La nostra sensazione è che la dirigenza rossonera potrebbe prendere in considerazione anche proposte leggermente inferiori, a partire da 50 milioni di euro. Molto dipenderà dal Mondiale: un grande torneo con il Portogallo potrebbe far lievitare il prezzo, mentre prestazioni negative rischierebbero di abbassarlo.

Calciomercato, quattro big alla finestra: tre inglesi e il Real Madrid — Sempre secondo il quotidiano britannico, sarebbero quattro i top club interessati: Manchester United, Manchester City, Liverpool e Real Madrid. Il 'Daily Mail' smentisce inoltre presunti attriti tra Leao e Massimiliano Allegri e precisa che il giocatore non è stato offerto al Barcellona.

Le quattro società avrebbero già chiesto informazioni sulla disponibilità del portoghese a un eventuale trasferimento e preferirebbero chiudere l’operazione prima del Mondiale, per evitare il possibile aumento del costo del cartellino.

Al Manchester United, l’allenatore Michael Carrick ha dichiarato di voler rinforzare le corsie offensive, ma il budget dipenderà dall’accesso alla Champions League. Il Liverpool valuta alternative in caso di addio di Salah, mentre il Manchester City sta pianificando il post Bernardo Silva. Il Real Madrid, infine, punta a rinnovare il reparto offensivo con un innesto di qualità e imprevedibilità.

Il Milan osserva, ascolta e riflette. Leao resta un patrimonio tecnico importante, ma davanti a un’offerta ritenuta congrua potrebbe aprirsi uno scenario nuovo. Le prossime settimane saranno decisive.