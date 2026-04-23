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Calciomercato Milan, tre big di Premier e una di Liga hanno messo Leao nel mirino: le ultime dall’Inghilterra

Rafael Leao, attaccante Milan
Il Milan riflette sul futuro di Leao: quattro top club europei si informano, possibile cessione in estate. Gli ultimi aggiornamenti dall'Inghilterra
Redazione PM

Il futuro di Rafael Leao torna al centro delle discussioni di mercato. Da settimane si parla di un possibile addio dell’attaccante portoghese al termine della stagione e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, attorno al numero 10 del Milan si starebbe muovendo qualcosa di concreto. Nessuna offerta ufficiale è stata ancora registrata, ma sondaggi e valutazioni sì. E questa volta, rispetto al passato, il club rossonero sarebbe più incline ad ascoltare eventuali proposte.

La stagione del classe 1999 è stata complessa, tra problemi fisici e l’adattamento al nuovo ruolo da centravanti che non ha valorizzato al massimo le sue caratteristiche. Nonostante questo, il bilancio parla di 10 gol e 3 assist in tutte le competizioni: numeri discreti, ma lontani dagli standard a cui aveva abituato.

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Il dato più evidente riguarda gli assist. Da quando ha lasciato stabilmente la fascia sinistra, il contributo in termini di passaggi decisivi si è ridotto drasticamente. Nella stagione 2024/2025 aveva chiuso con 12 gol e 13 assist; nel 2023/2024 con 15 reti e 14 assist; nel 2022/2023 la sua migliore annata con 16 gol e 15 assist. Anche nell’anno dello scudetto (2021/2022) aveva fatto registrare 14 gol e 12 assist, trascinando la squadra guidata da Stefano Pioli al tricolore.

Oggi il contesto è diverso. Il Milan, pur non avendo messo ufficialmente sul mercato il giocatore, sarebbe disposto a valutare offerte. Secondo il 'Daily Mail', il prezzo potrebbe aggirarsi attorno ai 60 milioni di sterline, poco meno di 70 milioni di euro. Una cifra in linea con la valutazione di 'Transfermarkt', che stima il suo valore in 65 milioni, in calo rispetto ai 90 milioni toccati nel 2023.

La nostra sensazione è che la dirigenza rossonera potrebbe prendere in considerazione anche proposte leggermente inferiori, a partire da 50 milioni di euro. Molto dipenderà dal Mondiale: un grande torneo con il Portogallo potrebbe far lievitare il prezzo, mentre prestazioni negative rischierebbero di abbassarlo.

Calciomercato, quattro big alla finestra: tre inglesi e il Real Madrid

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Sempre secondo il quotidiano britannico, sarebbero quattro i top club interessati: Manchester United, Manchester City, Liverpool e Real Madrid. Il 'Daily Mail' smentisce inoltre presunti attriti tra Leao e Massimiliano Allegri e precisa che il giocatore non è stato offerto al Barcellona.

Le quattro società avrebbero già chiesto informazioni sulla disponibilità del portoghese a un eventuale trasferimento e preferirebbero chiudere l’operazione prima del Mondiale, per evitare il possibile aumento del costo del cartellino.

Al Manchester United, l’allenatore Michael Carrick ha dichiarato di voler rinforzare le corsie offensive, ma il budget dipenderà dall’accesso alla Champions League. Il Liverpool valuta alternative in caso di addio di Salah, mentre il Manchester City sta pianificando il post Bernardo Silva. Il Real Madrid, infine, punta a rinnovare il reparto offensivo con un innesto di qualità e imprevedibilità.

Il Milan osserva, ascolta e riflette. Leao resta un patrimonio tecnico importante, ma davanti a un’offerta ritenuta congrua potrebbe aprirsi uno scenario nuovo. Le prossime settimane saranno decisive.

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