Calciomercato Milan, i rossoneri riflettono sul colpo Gabriel Jesus

Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini, il Milan sarebbe sempre più deciso a fare un investimento importante per rinforzare il proprio attacco. Ecco gli ultimi aggiornamenti da 'Tuttomercatoweb'. La lista è ampia e non si ferma al solo Lewandowski. Il giornalista parla di Sørloth come possibilità, mentre sarebbero più defilati Kean e Vlahovic. Occhio poi a Gabriel Jesus: secondo Ceccarini è "Un’ipotesi su cui il Milan sta riflettendo". Potrebbe essere davvero il brasiliano il colpo per l'attacco di Massimiliano Allegri? Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Gabriel Jesus guadagna tanto, ovvero 8,9 milioni di euro netti a stagione. Il Milan dovrebbe spalmare questa cifra in più anni per abbassare il fisso annuale magari a quota 4/5 milioni di euro. Il classe 1997 è in scadenza nel 2027 e, secondo il sito transfermarkt.it, il suo valore è di circa 20 milioni di euro. Il Diavolo potrebbe essere tentato proprio dalla scadenza che potrebbe fare abbassare la richiesta dell'Arsenal. In stagione ha giocato 12 partite in Premier League segnando due gol, in Champions League 6 presenze con due gol e, nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, potrebbe agire come seconda punta, visto che non ha le caratteristiche fisiche per giocare da prima punta che possa fare reparto da sola, almeno sulla carta. Potrebbe faticare, infatti, a giocare spalle alla porta e a tenere il pallone in alto, una parte del gioco in cui il Milan è limitato già in questa stagione. Potrebbe essere più funzionale se il Milan dovesse riuscire a chiudere lui e un'altra punta, magari più fisica e con caratteristiche più adatte a giocare come fare dell'attacco rossonero.