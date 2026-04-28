Il big match dell'ultima domenica è stato analizzato, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà . Ecco la sua analisi: " Davide Bartesaghi è uscito forse per un problema fisico, ma sicuramente aveva ballato il tango contro Francisco Conceição , quindi anche Bartesaghi si è un po' spento e dopo una buona parte di stagione iniziale da protagonista", ha esordito Pedullà.

Il giornalista, poi, ha alzato i toni della sua critica. "Per me Rafael Leao e Christian Pulisic non possono essere i due attaccanti del Milan. Se giochi 3-5-2 non la prendi mai. Leao sbaglia tutti i passaggi, ne ha fatto uno buono per Alexis Saelemaekers nel secondo tempo e il belga, che per me non è l'esterno ideale per il Milan, ha colpito una traversa. La Juventus ha costruito qualcosa con Conceição, ma era una di quelle partite dove ci sono degli interessi comuni. Nessuno voleva perderla perché se la perde il Milan cominciano un'altra volta le mezze interpretazioni sul gioco di Allegri".