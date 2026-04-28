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Pedullà: “Leao e Pulisic non possono essere i due attaccanti del Milan: se giochi 3-5-2 non la prendi mai”

Christian Pulisic e Rafael Leao, attaccanti AC Milan
Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, in un video pubblicato sul suo canale 'YouTube', ha commentato Milan-Juventus di domenica sera a 'San Siro': focus sull'ennesima prestazione negativa di Rafael Leao e Christian Pulisic. Ecco le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Nell'ultimo turno di campionato, a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti hanno pareggiato a reti bianche (0-0). Rossoneri e bianconeri si sono spartiti, così, un punto a testa: un piccolo passo in avanti, per entrambe le compagini, verso la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League.

Certo, ci sarà anche da lottare e da sudare: al Milan, per esempio, servono - al momento - 6 punti per conquistare aritmeticamente il pass per la Champions e dovrà farli (senza Luka Modrić, infortunato) nelle partite che verranno contro Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. Ne serviranno di più alla Juventus, che ha Como e Roma soltanto a tre punti di distanza.

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Il big match dell'ultima domenica è stato analizzato, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà. Ecco la sua analisi: "Davide Bartesaghi è uscito forse per un problema fisico, ma sicuramente aveva ballato il tango contro Francisco Conceição, quindi anche Bartesaghi si è un po' spento e dopo una buona parte di stagione iniziale da protagonista", ha esordito Pedullà.

Il giornalista, poi, ha alzato i toni della sua critica. "Per me Rafael Leao e Christian Pulisic non possono essere i due attaccanti del Milan. Se giochi 3-5-2 non la prendi mai. Leao sbaglia tutti i passaggi, ne ha fatto uno buono per Alexis Saelemaekers nel secondo tempo e il belga, che per me non è l'esterno ideale per il Milan, ha colpito una traversa. La Juventus ha costruito qualcosa con Conceição, ma era una di quelle partite dove ci sono degli interessi comuni. Nessuno voleva perderla perché se la perde il Milan cominciano un'altra volta le mezze interpretazioni sul gioco di Allegri".

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