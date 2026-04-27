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Dott. Vitali: “Non è escluso che Modric torni in campo prima. Con una maschera può rientrare in 7/10 giorni”

Luka Modric, centrocampista Milan
Il Dottor Vitali rivela un dettaglio che potrebbe cambiare la percezione dell'infortunio di Luka Modric: i tempi di recupero potrebbero essere nettamente inferiori
Redazione PM

La notizia più preoccupante del giorno in casa Milan riguarda senza dubbio l'infortunio di Luka Modric. Il centrocampista croato si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la frattura dello zigomo sinistro, rimediata nello scontro con Locatelli durante il match contro la Juventus. L'operazione è perfettamente riuscita, come sottolineato dal club rossonero nel comunicato ufficiale. Nonostante ciò, la stagione dell'ex Real Madrid sembrerebbe essere arrivata al capolinea. Il classe 1985, arrivato a Milano a parametro zero la scorsa estate, seguirà un programma di riabilitazione mirata che gli permetterà di essere a disposizione della Croazia in vista dei Mondiali.

Infortunio Modric, le parole del Dottor Vitali

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Tuttavia, il Dottor Matteo Vitali, chirurgo dell'ospedale di San Raffaele (MI), sostiene che i tempi di recupero potrebbero essere inferiori. Secondo l'esperto, Modric potrebbe tornare in campo addirittura nel giro di 7/10 giorni. Di seguito, il suo intervento ai microfoni di 'SportMediaset'.

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«La frattura dello zigomo non è frequente nel calcio rispetto ad altri sport di contatto, come il rugby oppure il basket. Nel caso del giocatore del Milan può determinare delle fratture, appunto legate a traumi e gomitate. A volte vengono richiesti anche degli interventi chirurgici per ricomporre la frattura che è scomposta. La degenza dura poco, un paio di giorni e solitamente la fase di riposo e di un paio di settimane. È vero che ormai con delle maschere speciali il giocatore può riprendere anche dopo circa una settimana, 10 giorni, evitando ovviamente dei contatti, dei traumi importanti per rovinare quello che è il beneficio dell’intervento chirurgico».

Le nostre sensazioni

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Nonostante queste parole provengano da una fonte assolutamente attendibile, la sensazione è quella che Modric non voglia rischiare. Il Milan è a un passo dall'obiettivo Champions, con 6 punti da conquistare nelle ultime 4 partite: viene da sé pensare che il fuoriclasse croato possa concedersi un po' di meritato riposo in vista della quinta e ultima Coppa del Mondo della sua straordinaria carriera.

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