«La frattura dello zigomo non è frequente nel calcio rispetto ad altri sport di contatto, come il rugby oppure il basket. Nel caso del giocatore del Milan può determinare delle fratture, appunto legate a traumi e gomitate. A volte vengono richiesti anche degli interventi chirurgici per ricomporre la frattura che è scomposta. La degenza dura poco, un paio di giorni e solitamente la fase di riposo e di un paio di settimane. È vero che ormai con delle maschere speciali il giocatore può riprendere anche dopo circa una settimana, 10 giorni, evitando ovviamente dei contatti, dei traumi importanti per rovinare quello che è il beneficio dell’intervento chirurgico».