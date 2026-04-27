Dagli esami strumentali effettuati da Luka Modric è emerso un referto preoccupante. Il centrocampista ha riportato una "Frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro", come sottolinea la nota ufficiale del Milan. L'ex Real Madrid ha lasciato il campo dolorante all'82' minuto della sfida contro la Juventus, dopo un duro scontro con Locatelli. Le sensazioni non erano positive e gli accertamenti non hanno fatto altro che alimentare le preoccupazioni dei tifosi e dello staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri.