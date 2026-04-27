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Infortunio Modric, CT Croazia: “Il recupero procederà secondo i piani. Ci guiderà ai Mondiali da capitano”

Zlatko Dalic e Luka Modric, Croazia
Aggiornamenti sull'infortunio Luka Modric: Zlatko Dalic, CT della Croazia, ha garantito il recupero del centrocampista rossonero in vista dei Mondiali
Redazione PM

Dagli esami strumentali effettuati da Luka Modric è emerso un referto preoccupante. Il centrocampista ha riportato una "Frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro", come sottolinea la nota ufficiale del Milan. L'ex Real Madrid ha lasciato il campo dolorante all'82' minuto della sfida contro la Juventus, dopo un duro scontro con Locatelli. Le sensazioni non erano positive e gli accertamenti non hanno fatto altro che alimentare le preoccupazioni dei tifosi e dello staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri.

Nel pomeriggio Modric si è sottoposto a un'intervento chirurgico svolto dal Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni. L'operazione è perfettamente riuscita, ma la stagione del giocatore, almeno in rossonero, sembrerebbe essere terminata. L'obiettivo resta quello di recuperare per la Coppa del Mondo, torneo in cui il classe 1985 punta a guidare la sua Croazia per la quinta volta in Carriera.

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Il CT della Nazionale croata, Zlatko Dalic, ha fornito alcuni aggiornamenti sulle condizioni di Modric tramite i canali ufficiali della Federazione. Di seguito, le sue dichiarazioni

Ho parlato con Luka: sono fiducioso che il recupero procederà secondo i piani e che, da capitano della squadra, ci guiderà in un’altra grande competizione quest’estate”.

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