Aggiornamenti sull'infortunio Luka Modric: Zlatko Dalic, CT della Croazia, ha garantito il recupero del centrocampista rossonero in vista dei Mondiali
Dagli esami strumentali effettuati da Luka Modric è emerso un referto preoccupante. Il centrocampista ha riportato una "Frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro", come sottolinea la nota ufficiale del Milan. L'ex Real Madrid ha lasciato il campo dolorante all'82' minuto della sfida contro la Juventus, dopo un duro scontro con Locatelli. Le sensazioni non erano positive e gli accertamenti non hanno fatto altro che alimentare le preoccupazioni dei tifosi e dello staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri.
Nel pomeriggio Modric si è sottoposto a un'intervento chirurgico svolto dal Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni. L'operazione è perfettamente riuscita, ma la stagione del giocatore, almeno in rossonero, sembrerebbe essere terminata. L'obiettivo resta quello di recuperare per la Coppa del Mondo, torneo in cui il classe 1985 punta a guidare la sua Croazia per la quinta volta in Carriera.