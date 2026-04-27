Dopo lo 0-0 contro la Juventus, ottenuto nella 34ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno libero ai giocatori. Il pareggio di San Siro si è portato dietro diversi strascichi, ma ha anche evidenziato nuovi problemi che il Milan è pronto a risolvere nella prossima finestra estiva di calciomercato. Novità importanti anche sulle condizioni di Luka Modric, che nel pomeriggio si è sottoposto agli esami strumentali. Ecco le top news pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, lunedì 27 aprile 2026.
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Le novità dall'infermeria e le ultime di calciomercato: ecco le migliori notizie sul Milan della giornata di oggi, lunedì 27 aprile 2026