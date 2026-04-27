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Milan-Juventus, Ambrosini: “Partita brutta dominata dall’attenzione”, poi l’opinione su Lewandowski

Massimo Ambrosini, ex centrocampista Milan
Massimo commenta il pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus: l'analisi della partita e la suggestione chiamata Robert Lewandowski
Redazione PM

Il match disputato allo stadio San Siro tra Milan e Juventus, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 si è concluso 0-0. Allegri e Spalletti non si fanno male in una partita che ha lasciato spazio a ben poche emozioni, come sottolineato da numerosi quotidiani sportivi. Uno dei temi al centro del dibattito resta il gioco proposto dal tecnico rossonero, spesso ritenuto troppo difensivista e speculativo, ma innegabilmente anche uno degli elementi che ha fatto le fortune del Diavolo in questa stagione.

Al termine della sfida, si è espresso anche Massimo Ambrosini. L'ex centrocampista rossonero (1995-2013) ha sottolineato il basso tasso di spettacolo della gara e la soddisfazione dei due allenatori per il pareggio ottenuto. Di seguito, il suo intervento ai microfoni di 'DAZN'.

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"Partita brutta dominata dall'attenzione. Chi affronta il Milan, anche se sembra che non possono essere pericolosi, poi stanno più attenti perché conoscono la forza dei rossoneri in ripartenza. Credo che entrambi gli allenatori siano sodisfatti di questo punto. Tra l'Inter e le altre c'è un grosso gap a livello di gol segnati. Il Milan terminerà probabilmente con la miglior difesa, ma poi dovrà prendere giocatori che fanno gol".

Su Lewandowski

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Più tardi, Ambrosini, ha risposto anche a una domanda su Lewandowski: «Se fossi il Milan lo prenderei», ha dichiarato l'ex rossonero in merito all'attaccante del Barcellona. Resta da capire se il Milan voglia davvero puntare sull'esperienza del polacco, o se preferirà optare per altri profili più "rivendibili".

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