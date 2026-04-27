Milan-Juventus, Ambrosini: «Entrambi gli allenatori soddisfatti del pareggio»—
"Partita brutta dominata dall'attenzione. Chi affronta il Milan, anche se sembra che non possono essere pericolosi, poi stanno più attenti perché conoscono la forza dei rossoneri in ripartenza. Credo che entrambi gli allenatori siano sodisfatti di questo punto. Tra l'Inter e le altre c'è un grosso gap a livello di gol segnati. Il Milan terminerà probabilmente con la miglior difesa, ma poi dovrà prendere giocatori che fanno gol".
Su Lewandowski—
Più tardi, Ambrosini, ha risposto anche a una domanda su Lewandowski: «Se fossi il Milan lo prenderei», ha dichiarato l'ex rossonero in merito all'attaccante del Barcellona. Resta da capire se il Milan voglia davvero puntare sull'esperienza del polacco, o se preferirà optare per altri profili più "rivendibili".
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