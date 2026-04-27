Il match disputato allo stadio San Siro tra Milan e Juventus, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 si è concluso 0-0. Allegri e Spalletti non si fanno male in una partita che ha lasciato spazio a ben poche emozioni, come sottolineato da numerosi quotidiani sportivi. Uno dei temi al centro del dibattito resta il gioco proposto dal tecnico rossonero, spesso ritenuto troppo difensivista e speculativo, ma innegabilmente anche uno degli elementi che ha fatto le fortune del Diavolo in questa stagione.