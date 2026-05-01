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Calciomercato, si complica la trattativa per portare Goretzka al Milan? Le ultime novità da Carlo Pellegatti

Leon Goretzka, obiettivo calciomercato Milan
Calciomercato, Carlo Pellegatti fa preoccupare i tifosi del Milan: le ultime sull'operazione che porta a Leon Goretzka
Redazione PM

Leon Goretzka è uno dei nomi in cima alla lista del Milan per rinforzare il centrocampo in vista dell'imminente ritorno in Champions League. Il contratto del classe 1995 con il Bayern Monaco andrà in scadenza al termine della stagione e il tedesco lascerà la Baviera dopo otto anni. Le sue qualità tecniche, fisiche, d'inserimento e temperamenti lo rendono il profilo ideale da affiancare a Modric e Rabiot in mediana, soprattutto perché arriverebbe in Italia a parametro zero.

Calciomercato, Pellegatti sulla trattativa per portare Goretzka al Milan

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Secondo Carlo Pellegatti, però, le trattative per portare Goretzka al Milan si starebbero raffreddando. Secondo il giornalista ci sarebbero due motivazioni principali che hanno portato il club rossonero a rallentare i dialoghi: le commissioni e le caratteristiche tecniche. Di seguito, le sue parole rilasciate nell'ultimo video pubblicato su YouTube.

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“Vi ho parlato più di una volta di un Goretzka sempre più vicino. Non l’ho detto solo io, l’hanno detto anche altri colleghi. Attenzione perché potrebbe esserci una frenata. Qualcuno dice che il procuratore voglia cifre importanti come commissioni alla firma. Altri invece sostengono che anche Allegri forse, ma qui non ho conferme, potrebbe essere intenzionato ad un giocatore più giovane di gamba. Ecco perché abbiamo fatto più volte il nome di Koné, giocatore del Sassuolo. Si fanno tanti nomi a centrocampo, attenzione ad un leggero calo di Goretzka, non dico che non venga, e una leggera salita di Koné dove abbiamo anche la concorrenza dell’Inter”.

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