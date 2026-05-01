“Vi ho parlato più di una volta di un Goretzka sempre più vicino. Non l’ho detto solo io, l’hanno detto anche altri colleghi. Attenzione perché potrebbe esserci una frenata. Qualcuno dice che il procuratore voglia cifre importanti come commissioni alla firma. Altri invece sostengono che anche Allegri forse, ma qui non ho conferme, potrebbe essere intenzionato ad un giocatore più giovane di gamba. Ecco perché abbiamo fatto più volte il nome di Koné, giocatore del Sassuolo. Si fanno tanti nomi a centrocampo, attenzione ad un leggero calo di Goretzka, non dico che non venga, e una leggera salita di Koné dove abbiamo anche la concorrenza dell’Inter”.