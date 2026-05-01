Calciomercato Milan, Moretto sul rinnovo di Modric — "Il direttore sportivo Igli Tare ha dato una linea positiva, gettato grande ottimismo sulla permanenza di Luka Modric in rossonero per un altro anno. Ricordo che Modric all'interno del suo contratto ha un'opzione nelle sue mani, quindi il più 1 lo deciderà lui, se restare o no ancora al Milan per un'altra stagione. Tare ha dichiarato che secondo lui resterà ancora, sceglierà con il cuore, la scelta non è ancora stata fatta al 100%, ma l'intenzione, l'orientamento sembra quello.

Quando ci saranno le decisioni definitive vi aggiorneremo. Comunque Modric, che sta ancora riflettendo sul suo futuro, sta facendo trapelare dei segnali di ottimismo per una continuità.

Soprattutto e anche grazie al lavoro della società e di Allegri che comunque stanno cercando di rassicurarlo anche dandogli delle determinate garanzie a livello sportivo per l'anno che verrà. Un anno in cui il Milan molto probabilmente giocherà la Champions e sarà impegnato su più competizioni, quindi sarà importante questo aspetto".