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Calciomercato Milan, Moretto: “Allegri determinante per il rinnovo di Modric. Ecco cosa manca”

Luka Modric, centrocampista Milan
Rinnovo di Luka Modric con il Milan, ci siamo quasi. Le ultime novità dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto
Redazione PM

Uno dei temi più caldi in casa Milan riguarda il rinnovo di Luka Modric. Il croato, arrivato la scorsa estate dal Real Madrid a parametro zero, non ha ancora sciolto le proprie riserve sul futuro. L'accordo tra il club rossonero e il classe 1985 prevede un'opzione per estendere di un altro anno la permanenza del centrocampista in Italia.

Matteo Moretto ha fornito alcuni aggiornamenti incoraggiante per i tifosi rossoneri. L'esperto di calciomercato ha parlato del duro lavoro che Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare stanno facendo per convincere Modric a rimanere un altro anno al Milan. Di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

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"Il direttore sportivo Igli Tare ha dato una linea positiva, gettato grande ottimismo sulla permanenza di Luka Modric in rossonero per un altro anno. Ricordo che Modric all'interno del suo contratto ha un'opzione nelle sue mani, quindi il più 1 lo deciderà lui, se restare o no ancora al Milan per un'altra stagione. Tare ha dichiarato che secondo lui resterà ancora, sceglierà con il cuore, la scelta non è ancora stata fatta al 100%, ma l'intenzione, l'orientamento sembra quello.

Quando ci saranno le decisioni definitive vi aggiorneremo. Comunque Modric, che sta ancora riflettendo sul suo futuro, sta facendo trapelare dei segnali di ottimismo per una continuità.

Soprattutto e anche grazie al lavoro della società e di Allegri che comunque stanno cercando di rassicurarlo anche dandogli delle determinate garanzie a livello sportivo per l'anno che verrà. Un anno in cui il Milan molto probabilmente giocherà la Champions e sarà impegnato su più competizioni, quindi sarà importante questo aspetto".

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