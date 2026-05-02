Kristian Kjaer, direttore tecnico dell'FC Midtjylland, è stato intervista dal sito Calciomercato.com, parlando anche del giovane attaccante Franculino, accostato in passato anche al Milan. Classe 2004 in forza proprio nel club danese, è già pronto per un grande club come il Diavolo? La risposta del DT: "Io non ho dubbi. Questi giocatori sono a un livello europeo di prim'ordine. Sono pronti per i massimi campionati, inclusa la Serie A, data la qualità individuale che possiedono. Il prezzo? Non lo svelerò, ti posso dire che abbiamo un'idea. Stiamo parlando di cifre importanti, perché è un attaccante importante".
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Franculino già pronto per il Milan: il DT Kjaer non ha dubbi. Le sue parole
Calciomercato Milan, Franculino: chi è e il possibile prezzo
Secondo il sito transfermarkt.it, il suo valore sarebbe di circa 22 milioni di euro, ma la richiesta potrebbe essere molto più alta, visti i numeri in questa stagione: in campionato 16 gol, mentre in Europa League 3 gol in 5 presenze. In generale, con il Midtjylland ha segnato 55 reti in 107 partite. Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri sarebbe la prima punta fisica da mettere davanti. Nonostante la stazza fisica molto importante, Franculino è bravo a destreggiarsi con il pallone tra i piedi e sa sfruttare la sua velocità per attaccare le difese in profondità. Protegge molto bene il pallone anche spalle alla porta ed è il classico attaccante che può fare reparto da solo. Per il Milan potrebbe essere un'opzione molto interessante, forse più per il futuro che per il presente. Vedremo se il Diavolo ci penserà, visto che il costo potrebbe essere molto alto. Va anche considerato che il Milan ha ancora Camarda e il nuovo arrivo Kostić, entrambi talenti interessantissimi per il futuro.
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