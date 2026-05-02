Kristian Kjaer, direttore tecnico dell'FC Midtjylland, è stato intervista dal sito Calciomercato.com, parlando anche del giovane attaccante Franculino, accostato in passato anche al Milan. Classe 2004 in forza proprio nel club danese, è già pronto per un grande club come il Diavolo? La risposta del DT: "Io non ho dubbi. Questi giocatori sono a un livello europeo di prim'ordine. Sono pronti per i massimi campionati, inclusa la Serie A, data la qualità individuale che possiedono. Il prezzo? Non lo svelerò, ti posso dire che abbiamo un'idea. Stiamo parlando di cifre importanti, perché è un attaccante importante".