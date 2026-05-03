+++ SASSUOLO-MILAN LIVE: LE PROBABILI FORMAZIONI +++
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Sassuolo-Milan di Serie A in diretta: tutte le notizie live | PM
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Leão, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.
+++ SASSUOLO-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++
Sassuolo-Milan, probabili formazioni: Allegri cerca la qualificazione in Champions League e cambia in vista della partita di oggi. Ecco le mosse dell'allenatore rossonero
Oggi alle ore 15:00, al 'Mapei Stadium' a Reggio Emilia, si disputerà Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri di Max Allegri su internet
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, la sfida Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
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