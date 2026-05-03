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Dove vedere Sassuolo-Milan oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario

Dove vedere Sassuolo-Milan oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario
Oggi alle ore 15:00, al 'Mapei Stadium' a Reggio Emilia, si disputerà Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri di Max Allegri su internet
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

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Sassuolo-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi, alle ore 15:00, si disputerà al 'Mapei Stadium', a Reggio Emilia, la sfida Sassuolo-Milan, valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 3° in classifica, con 67 punti, frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte in 34 partite disputate. Il Sassuolo di Grosso si trova al decimo posto con 46 punti. L'andata terminò sul 2-2 con la doppietta di Bartesaghi.

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Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Sassuolo-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ecco dove seguire invece Sassuolo-Milan su internet in streaming

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Sassuolo-Milan (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata alla coppia Buscaglia-Brocchi), però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma 'DAZN' anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

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