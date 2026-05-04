La crisi di risultati e l'involuzione della squadra, insomma, sono evidenti. Ma, per Fabio Ravezzani , giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', le colpe di questa situazione quasi surreale, dopo un girone d'andata top e un'imbattibilità in campionato durata ben 24 partite, non sono tutte del tecnico Allegri e dei giocatori rossoneri. Risiede, piuttosto, nelle più alte sfere del club di Via Aldo Rossi.

"Credo che i tifosi del Milan meritino più di questo miserabile presente ordito da Gerry Cardinale e Giorgio Furlani in cui arrivare in Champions diventa un traguardo e vendere i migliori calciatori un’abitudine". Questo ha infatti scritto, in un duro post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', Ravezzani sul momento del Milan. E, in effetti, facendo una ricerca sui social, non si può non evincere come molti sostenitori milanisti siano allineati con lui, dando le principali responsabilità dello sfacelo a proprietà e dirigenza.