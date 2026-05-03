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Il Milan non va, ma Sinner continua a stupire: il tifoso rossonero vince il Masters 1000 di Madrid

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Jannik Sinner, noto tifoso del Milan, continua ad incidere il suo nome nella storia del tennis: vittoria ai Masters 1000 di Madrid e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo una domenica non proprio positiva per il Milan, che ha perso malamente contro il Sassuolo di Fabio Grosso a causa dei gol di Domenico Berardi (un vero e proprio specialista contro i rossoneri) e Laurentiè, è arrivata una notizia che ha fatto sorridere, al neo per un po', il mondo rossonero. Il tennista italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner, noto tifoso rossonero continua a scalfire il suo nome nell'Olimpo del tennis: l'azzurro ha conquistato il Madrid Open 2026 con una prestazione formidabile, collezionando un altro record storico.

Milan, gioia per Sinner!

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Il numero uno, nella giornata di oggi, ha battuto Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-2 in meno di un ora di gioco presso il Manolo Santana Stadium. Il grande trionfo di oggi si aggiunge a tutti i precedenti, covvero a quelli di Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo, confermando l'ennesima stagione straordinaria del giovane.

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Con il titolo conquistato di oggi, Sinner diventa il primo tennista in tutta la storia a conquistare cinque tornei consecutivi dei Masters 1000, traguardo mai raggiunto da nessuno, neanche da grandi nomi come, ad esempio, Nadal o Federer.

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