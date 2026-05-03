Dopo una domenica non proprio positiva per il Milan, che ha perso malamente contro il Sassuolo di Fabio Grosso a causa dei gol di Domenico Berardi (un vero e proprio specialista contro i rossoneri) e Laurentiè, è arrivata una notizia che ha fatto sorridere, al neo per un po', il mondo rossonero. Il tennista italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner, noto tifoso rossonero continua a scalfire il suo nome nell'Olimpo del tennis: l'azzurro ha conquistato il Madrid Open 2026 con una prestazione formidabile, collezionando un altro record storico.