Il giorno dopo brucia sempre di più: ancora ci si chiede come sia possibile che il Milan stia cercando di buttare 10 mesi di lavoro in pochissime partite. Lo ha detto lo stesso Massimiliano Allegri al termine della partita persa malamente contro il Sassuolo per 2-0. "Di sicuro non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatto in un certo modo", questo il messaggio chiaro e tondo dell'allenatore rossonero a 'DAZN'. Tutti i giocatori del Milan sono entrati in campo senza voglia e senza dare mai la sensazione di volere vincere davvero. Ed è un pericoloso segnale, visto che la qualificazione in Champions League è tutto fuorché scontata. Se si gioca così, non si vince contro nessuno e il primo campanello era arrivato forte e chiaro contro l'Udinese con il 3-0 arrivato dritto nei denti a 'San Siro'.