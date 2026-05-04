PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Allegri: segnali pericolosi e scelte sbagliate contro il Sassuolo. Ecco quali

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Milan, Allegri: segnali pericolosi e scelte sbagliate contro il Sassuolo. Ecco quali

Milan, Allegri: segnali pericolosi e scelte sbagliate contro il Sassuolo. Ecco quali
Sassuolo-Milan 2-0, la squadra ha giocato molto male contro la squadra di Grosso. Per Massimiliano Allegri tre grossi errori. Ecco quali nella nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il giorno dopo brucia sempre di più: ancora ci si chiede come sia possibile che il Milan stia cercando di buttare 10 mesi di lavoro in pochissime partite. Lo ha detto lo stesso Massimiliano Allegri al termine della partita persa malamente contro il Sassuolo per 2-0. "Di sicuro non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatto in un certo modo", questo il messaggio chiaro e tondo dell'allenatore rossonero a 'DAZN'. Tutti i giocatori del Milan sono entrati in campo senza voglia e senza dare mai la sensazione di volere vincere davvero. Ed è un pericoloso segnale, visto che la qualificazione in Champions League è tutto fuorché scontata. Se si gioca così, non si vince contro nessuno e il primo campanello era arrivato forte e chiaro contro l'Udinese con il 3-0 arrivato dritto nei denti a 'San Siro'.

Sassuolo-Milan, tre gravi errori di Allegri

  • La rosa ha tanti limiti anche strutturali, accentuate dall'assenza di Modrić, vitale in entrambe le fasi del gioco, ma bisogna dare anche le colpe a Massimiliano Allegri, specialmente nella gestione di questa partita. Il suo Milan è entrato in campo senza avere l'urgenza di vincere una partita che sarebbe stata cruciale (anche visti i risultati del Como e della Juventus). E invece i calciatori rossoneri hanno giocato come se la qualificazione in Champions fosse una cosa dovuta, quasi scontata. Un errore grave, enorme.

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  • Il mancato cambio diTomori: l'inglese è sembrato in difficoltà fin dal primo minuto, con un giallo preso per un fallo in ritardo e inutile, commesso al nono minuti ai danni di Thorstvedt a centrocampo. Pochi minuti dopo, il difensore inglese ha commesso un altro fallo ad alto rischio giallo, sempre a metà campo. A quel punto, sarebbe stata una scelta giusta inserire De Winter anche se eravamo ancora nella prima parte della primo tempo. Minuto 24, fallo in ritardo a centrocampo su Laurienté: doppio giallo e rosso per Tomori. Errore di valutazione di Allegri, che avrebbe dovuto cambiare un suo calciatore in netta difficoltà per poi gestire il cambio, come sa fare.

  • L'altro errore è il cambio fatto all'inizio del secondo tempo: Athekame per Nkunku. L'allenatore del Milan lo ha giustificato, descrivendola come una mossa per trovare equilibrio. Ma che segnali dai a una squadra che deve rimontare un gol e cercare la vittoria in 10 uomini mettendo un terzino per una punta? E la scelta è stata punita con il gol di Laurienté al 47'. Anche Allegri deve ritrovare se stesso e portare a casa quanto serve per la Champions League.

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