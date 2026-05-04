Purtroppo, il tabellino stagionale in Serie A non sorride a Jashari: quando è stato schierato titolare, il Milan ha pareggiato contro la Fiorentina 1-1, vinto contro il Lecce per 1-0, pareggiato 1-1 con il Como, perso 1-0 contro la Lazio e perso 2-0 contro il Sassuolo. 5 gol subiti, 2 segnati e 5 punti conquistati dei 15 punti disponibili in 5 partite. Una media pericolosamente bassa. Jashari ha tutte le scuse del caso visto l'infortunio che lo ha messo ko nella prima fase della stagione, cruciale per ambientarsi nel Milan, ma il confronto con Modrić, purtroppo, nemmeno può esistere al giorno d'oggi. La differenza rispetto a quando il croato in campo è palese, sia in difesa che in attacco. Probabilmente Jashari ha altre tre occasioni per riscattarsi, ma deve cambiare atteggiamento e modo di giocare davanti alla difesa: serve essere più veloci, meno tocchi al pallone con il pressing e sguardo rivolto in attacco. Se questo sarà il suo ruolo in futuro in rossonero, l'ex Bruges deve adattarsi in fretta alla decisione di Allegri.