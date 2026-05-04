Sui punti del Milan e la lotta per un posto in Champions League: “I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. C’è differenza tra il girone d’andata e il girone di ritorno ma ora è inutile pensarci. Dobbiamo entrare in Champions. La soluzione è restare uniti e cercare di preparare al meglio la gara con l’Atalanta”.