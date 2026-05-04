Milan, rivoluzione Allegri: 4 colpi Champions per lo Scudetto. Da Goretzka al bomber da 20 gol: ecco la lista
Sui punti del Milan e la lotta per un posto in Champions League: “I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. C’è differenza tra il girone d’andata e il girone di ritorno ma ora è inutile pensarci. Dobbiamo entrare in Champions. La soluzione è restare uniti e cercare di preparare al meglio la gara con l’Atalanta”.
Su cosa è successo nelle ultime 7 partite: “Quello che è stato fatto finora bisogna metterlo da parte. Bisogna avere atteggiamento positivo e sapere che il destino è nelle nostre mani, restando concentrati su quello che è il nostro obiettivo da raggiungere”.
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