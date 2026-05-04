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Allegri dopo Sassuolo-Milan: “I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, nel post-partita di Sassuolo-Milan di Serie A a 'Sky Sport'
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

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Sulla gara: “Oggi abbiamo fatto la partita più brutta del campionato. Bisogna mettere da parte questa gara e ripartire dalla gara dall’Atalanta. La squadra non è che non aveva voglia, è stata una gara storta. L’espulsione non ci ha poi avvantaggiato. Dai momenti di difficoltà ci si rialza prendendosi delle responsabilità”.

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Sui punti del Milan e la lotta per un posto in Champions League: “I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. C’è differenza tra il girone d’andata e il girone di ritorno ma ora è inutile pensarci. Dobbiamo entrare in Champions. La soluzione è restare uniti e cercare di preparare al meglio la gara con l’Atalanta”.

Su cosa è successo nelle ultime 7 partite: “Quello che è stato fatto finora bisogna metterlo da parte. Bisogna avere atteggiamento positivo e sapere che il destino è nelle nostre mani, restando concentrati su quello che è il nostro obiettivo da raggiungere”.

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