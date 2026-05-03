Milan fai attenzione: la Champions ora è a rischio

Fino a ieri la qualificazione in Champions sembrava veramente vicina, ma il brutto k.o. di oggi ha complicato tutti i piani. Al Milan servono 6 punti nelle prossime tre contro Atalanta, Genoa e Cagliari. Nulla di impossibile, considerando anche che il Diavolo ha il vantaggio di avere gli scontri diretti a favore sia con la Roma che con il Como. Ma ora bisogna ricompattarsi come negli scorsi mesi e trovare le ultime forze per non buttare all'aria quanto di buono fatto in questa stagione. Mancare la Champions sarebbe una vera e propria catastrofe sotto ogni punto di vista e i tifosi del Milan non se la meritano.