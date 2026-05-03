Pagelle Sassuolo-Milan 2-0: disastro Fikayo Tomori, si salva solo Pavlovic

"Oh... Here we go again!" Potrebbe essere stato questo il primo pensiero dei tifosi del Milan quando dopo appena cinque minuti Berardi ha portato il Sassuolo in vantaggio. La classica partita contro i neroverdi, che in una decina di minuti si ritrovano almeno altre due volte a tu per tu con il portiere. Milan inerme, incapace di reagire. Quando finalmente dà segni di vita, con un Rafa Leao che spara fuori da posizione più che favorevole, Fikayo Tomori decide di farsi espellere con un'ingenuità (da capire se ci fosse il tocco realmente). Da lì, la partita, che era aperta, si blocca. Ci prova solo Saelemaekers dalla distanza prima della fine del primo tempo. Il secondo inizia ancora peggio: subito gol del Sassuolo dopo il cambio senza senso di Allegri, subito proprio da quel lato del campo, con il nuovo entrato Athekame e Saelemaekers fermi a guardare. Da lì, la partita finisce. Zero reazione del Milan, zero occasioni, da una parte e dall'altra.