Milan, le notizie top di oggi: il crollo col Sassuolo e il super successo di Oddo. Le ultime di mercato
Perchè lo ha fatto? Siete d'accordo con Maignan?—
Difficile francamente capire le motivazioni di Maignan. Potrebbe averlo fatto per proteggere la squadra dai fischi, questo però non è dato a sapersi. Gabbia nel post-partita non lo ha spiegato. Secondo noi è comunque inaccettabile che il capitano del Milan non saluti i propri tifosi, che hanno speso soldi, tempo ed energie per andare in trasferta a supportare per 90 minuti filati una squadra ancora una volta inguardabile. Quale sarebbe il problema nel prendersi dei giusti, sacrosanti, ineccepibili fischi?. La prestazione della squadra è stata imbarazzante: vuota, senza nè fame nè reazione. Non c'è stato gioco, atteggiamento e risultato. Siete d'accordo con noi?
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