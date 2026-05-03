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Sassuolo-Milan, Maignan richiama la squadra e nega l’incontro con la Curva: inaccettabile

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Una partita a dir poco pessima quella fatta oggi dal Milan, ma a far discutere è stato il comportamento di Mike Maignan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una partita a dir poco pessima quella fatta oggi dal Milan. I rossoneri, in trasferta a Reggio Emilia presso il Mapei Stadium, hanno perso 2-0 contro il Sassuolo, in gol Berardi e Laurentiè, complicando così il loro ingresso in Champions .

Sconfitta Milan a Reggio Emilia: la reazione di Maignan e la protesta della Curva

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A far discutere tutti, però, è stato il comportamento avuto da Mike Maignan nei confronti dei tifosi rossoneri. Al momento del triplice fischio, che ha sancito poi la sconfitta del Milan, la curva rossonera ha richiamato i calciatori al di sotto del proprio settore, come di consueto. I giocatori stavano andando ma, a fermare tutto, è stato proprio il portiere francese Mike Maignan, che ha riportato la sua squadra verso la strada per gli spogliatoi. Successivamente, lo spicchio dei tifosi rossoneri, vista la scena, ha iniziato ad intonare un semplice coro, ma tanto sentito e carico di significato: "Il Milan siamo noi". Una scelta dettata dalla brutta sconfitta, o qualche malumore interno? Con la sconfitta di oggi, però, il Milan si complica da solo il suo cammino verso l'Europa.

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Perchè lo ha fatto? Siete d'accordo con Maignan?

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Difficile francamente capire le motivazioni di Maignan. Potrebbe averlo fatto per proteggere la squadra dai fischi, questo però non è dato a sapersi. Gabbia nel post-partita non lo ha spiegato. Secondo noi è comunque inaccettabile che il capitano del Milan non saluti i propri tifosi, che hanno speso soldi, tempo ed energie per andare in trasferta a supportare per 90 minuti filati una squadra ancora una volta inguardabile. Quale sarebbe il problema nel prendersi dei giusti, sacrosanti, ineccepibili fischi?. La prestazione della squadra è stata imbarazzante: vuota, senza nè fame nè reazione. Non c'è stato gioco, atteggiamento e risultato. Siete d'accordo con noi?

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