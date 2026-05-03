Sconfitta Milan a Reggio Emilia: la reazione di Maignan e la protesta della Curva

A far discutere tutti, però, è stato il comportamento avuto da Mike Maignan nei confronti dei tifosi rossoneri. Al momento del triplice fischio, che ha sancito poi la sconfitta del Milan, la curva rossonera ha richiamato i calciatori al di sotto del proprio settore, come di consueto. I giocatori stavano andando ma, a fermare tutto, è stato proprio il portiere francese Mike Maignan, che ha riportato la sua squadra verso la strada per gli spogliatoi. Successivamente, lo spicchio dei tifosi rossoneri, vista la scena, ha iniziato ad intonare un semplice coro, ma tanto sentito e carico di significato: "Il Milan siamo noi". Una scelta dettata dalla brutta sconfitta, o qualche malumore interno? Con la sconfitta di oggi, però, il Milan si complica da solo il suo cammino verso l'Europa.